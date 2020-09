Vita: "Tenemos exceso de jugadores en la posición de volantes"

AFP

Este miércoles fue presentado oficialmente el técnico argentino Juan Vita como nuevo entrenador de la selección nicaragüense de fútbol.

Nicaragua que se prepara para las próximas eliminatorias mundialista de Qatar 2022 presentó a su nuevo estratega que se mostró contento en su llegada a territorio pinolero para formar parte del proyecto de Fenifut tras la salida del costarricense Henry Duarte.

"Me siento agradecido con la gente por el recibimiento, vengo a trabajar, tengo mucha confianza con el proyecto y mañana empezaré en mi puesto después de tantas reuniones. He notado muy buenos jugadores sobre todo en la mitad de cancha, unos que han estado en la selección y otros no." expresó Vita en sus primera impresiones tras su llegada al país.

El técnico que llega procedente del equipo Costa del Este de Panamá fue nombrado mejor entrenador en el apertura 2019 de dicho país donde quedó sub-campeón del torneo. El ahora técnico de la Azul y Blanco egresó de Psicología Deportiva, jugó en la primera división en argentina con River, trabajó como psicólogo deportivo en Banfield como parte de su trayectoria en su país natal.

Vita destacó que existe una sobre población de jugadores con buen talento en el centro del campo en la selección de fútbol. "Hay una sobre población de buenos jugadores en la línea de volante y tenemos otras posiciones donde estamos escasos en cuanto a calidad y cantidad es bueno que trabajemos en conjuntos con las categorías menores para mejor ese aspecto". afirmó Vita.

la tropa pinolera esta ubicada en el Grupo E de las eliminatorias de rumbo a Qatar 2022 que dará inicio el próximo 7 de octubre donde se medirán en el primer partido ante Santa Lucía en el Estadio Nacional de Fútbol en un grupo que estará presente Haití, Belice, St Lucia e Islas Turcas y Caicos.