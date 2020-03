El presidente de Serbia amenazó con arrestar a Luka Jovic

AFP

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha amenazado con arrestar a Luka Jovic si el delantero del Real Madrid no mantiene su autoaislamiento a causa del coronavirus.

El internacional serbio ha sido objeto de fuertes críticas en su país después de abandonar España el pasado jueves con el permiso del departamento médico del Real Madrid.

Jovic fue visto por las calles de Belgrado el pasado fin de semana, al igual que su compañero Nikola Ninkovic, jugador del Ascoli de la Serie B italiana.

"Uno de ellos (Ninkovic) está en un hotel y el otro (Jovic) está en su casa. Si alguno de ellos abandona esos lugares, serán arrestados. Los dos lamentan lo que han hecho, pero hay que dejarles claro que la vida de las personas es mucho más importante que sus millones. A pesar de todo eso no vamos a crucificar a nadie ", declaró el presidente serbio en la noche del jueves.

El Real Madrid puso en cuarentena a sus equipos tras el positivo por coronavirus de Trey Thomkins, jugador de la sección de baloncesto.

Los jugadores del equipo blanco se encuentran desde entonces en sus casas pero Jovic recibió el visto bueno del club para pasar el aislamiento junto a sus familiares con el objetivo de darle un impulso anímico después de una primera temporada bastante gris en la que solo ha sido capaz de marcar dos goles.

Por su parte, el jugador, al ver el revuelo que se había generado, se ha disculpado públicamente por su comportamiento y afirmó que no recibió el asesoramiento adecuado por parte de las autoridades serbias.

"En España obtuve resultados negativos en el test del coronavirus y decidí viajar a Serbia para ayudar y apoyar a nuestra gente y estar cerca de mi familia, de acuerdo con mi club", dijo en una publicación en Instagram.

"Cuando llegué Serbia el resultado del test del coronavirus volvió a dar negativo. Lamento mucho que algunas personas hayan hecho su trabajo de manera no profesional y no me hayan dado las instrucciones correctas sobre cómo comportarse en el aislamiento. En España se permite ir a una farmacia o un supermercado para poder comprar lo que se necesita, pero aquí no. Pido disculpas a todos si he puesto en peligro a alguien y espero que juntos podamos superar todo esto", concluyó el delantero.