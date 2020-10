Foto: Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo celebraron su aniversario con fotos inéditas/Referencia

Ya hace un año de la romántica boda de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Cartagena. La actriz habló con People en Español sobre su matrimonio y cómo se mantienen unidos contra viento y marea.

Los actores colombianos compartieron amorosas fotos y mensajes en sus redes sociales para celebrar su primer aniversario juntos. "Gracias a todos por su cariño y buenos deseos, por acompañarnos día a día en este hermoso camino", expresó el actor en su Instagram. ¡Felicidades!

"Que el amor triunfe por encima de todo. Gracias a todos por acompañarnos en este primer aniversario, sentimos todo su cariño y buena energía, créanme que están muy correspondidos, los queremos muchísimo", escribió Carmen Villalobos en Instagram con una foto junto a su esposo y un hermoso ramo de rosas rojas.

"¿Un año ya? No puedo creerlo amor mío, se me pasó volando. Dicen que cuando el tiempo no marca es porque eres completamente feliz y no eres dependiente de él. Gracias por este primer año princesita, un año diferente para todo el mundo por lo que la humanidad está viviendo, pero fue una prueba que superamos y nos hizo más unidos y fuertes, consolidó muchas metas y sueños que traíamos y ahora estamos haciendo realidad", escribió Caicedo junto a imágenes con su amada.

"Gracias Dios por este primer año tan maravilloso de casados. Te volvería a elegir mil veces mi amor @sebastiancaicedo. Estas fueron la primeras fotos que nos hicimos de nuestra primera boda en Miami el año pasado. Sebas y yo nos casamos cuatro veces.

¡Ya después les contaremos toda la historia! Gracias a todos por estar presente en nuestras vidas", escribió junto a unas fotos en la playa.

"Es la persona que más me motiva todos los días a seguir adelante por mis sueños", dijo a People en Español la actriz sobre su esposo. "Somos muy buen equipo".

"Te amo mi amor porque todo el tiempo sonríes, porque no te vives quejando, porque no te crees mejor que nadie y porque siempre estás ahí sin pedir nada a cambio", expresó Villalobos sobre su esposo para celebrar el día del amor y la amistad.

"El tiempo se fue volando y ha sido fabuloso", dice la actriz sobre su primer año de casados. "Tengo un hombre maravilloso, echado para adelante, papacito que me encanta".

"Princesa hermosa gracias por apostar por este amor perfectamente imperfecto, incondicional y desinteresado, gracias por darme las fuerzas para seguir creyendo y creciendo", le escribió Caicedo a su esposa en el día de San Valentín.

Secretos de su feliz matrimonio

Uno de los secretos de su feliz matrimonio es que la pareja de actores siempre se apoya en sus proyectos laborales. Villalobos regresará pronto a la pantalla chica en una nueva adaptación de la colombiana Café con aroma de mujer, al lado del galán cubano William Levy.

"La pandemia fue una prueba porque pasas de cada uno estar en sus respectivos trabajos y ocupaciones, a estar 24/7 mirándote la cara con tu pareja. ¡Eso es complicado!", confesó entre risas la actriz a People en Español.

Compartir viajes y aventuras juntos, divertirse como niños, también mantiene unidos a estos tortolitos que comenzaron su noviazgo tras conocerse en el set de la telenovela Nadie es eterno en el mundo en el 2007.