El bebé que nació sin rostro en Portugal cumple su primer año de vida

El niño que nació sin ojos, nariz y parte del cráneo en Setúbal (Portugal) ha cumplido su primer año el 7 de octubre de 2020. Debido a la complicada situación médica, Rodrigo fue conocido como el 'bebé sin rostro', y su caso dio paso a una investigación penal en contra del doctor que controló el embarazo de la madre.

"Rodrigo nos mostró que ni siquiera la medicina es precisa. En la lucha contra todos los pronósticos negativos, Rodrigo nos mostró que tiene muchas ganas de vivir. Es un bebé guerrero", expresó el padre del menor, Constantino Alves, a medios locales, durante una misa en honor al cumpleaños de su hijo.

En 2019, los padres del niño denunciaron al obstetra a cargo del proceso de gestación por no advertir previamente la condición de su hijo, asegurando que el feto se encontraba "bien" y no presentaba ninguna anomalía.

Celebración

"El día del bautismo fue muy triste, parecía una despedida. Estábamos alrededor de la incubadora", mencionó la madre del niño, Marlene Simao, al recordar la tradición religiosa realizada en la unidad de cuidados intensivos del hospital cuando Rodrigo tenía solo tres días de nacido.

Asimismo, la progenitora comentó que debido a la pandemia, no han podido llevar a cabo una mayor celebración por el cumpleaños de su hijo, señalando que "la fiesta no es tan grande como imaginamos debido al COVID-19, pero lo celebramos. No sabemos lo que pasará mañana".