Dimite el primer ministro de Francia, Édouard Philippe

El primer ministro francés, Édouard Philippe, presentó este viernes su dimisión al presidente Emmanuel Macron.

"Édouard Philippe entregó hoy la renuncia del Gobierno al presidente de la República, que la aceptó. Garantiza, junto con los miembros del Gobierno, el manejo de los asuntos actuales hasta el nombramiento del nuevo Gobierno", informó la Presidencia de Francia en un comunicado de prensa.

En una entrevista publicada el mismo viernes en varios diarios regionales franceses, Macron adelantó que remodelaría el Gobierno, sin precisar si el cambio incluiría al primer ministro. “[Philippe] conduce reformas importantes y tenemos una relación de confianza que, desde cierto punto de vista, es única a escala de la V República”, dijo. “Tendré que tomar decisiones para conducir el nuevo camino. Son nuevos objetivos de independencia, de reconstrucción, de reconciliación y nuevos métodos para poner en marcha. Detrás, habrá un nuevo equipo”.

Medios galos sostienen que la popularidad de Philippe entre los franceses había aumentado en las últimas semanas en contraste con la de Macron. De acuerdo con una encuesta reciente, el 57 por ciento de los franceses quería que Philippe continuara como primer ministro.

La renuncia del primer ministro no implica necesariamente que Philippe no pueda recibir el encargo de seguir al frente del Ejecutivo, aunque los medios franceses apuntan a que no continuará.

¿Alcalde de Le Havre?

Tras renunciar al Gobierno, Édouard Philippe, podría dedicarse a la Alcaldía de Le Havre, puesto que ocupaba cuando Macron le eligió para dirigir su Ejecutivo tras su victoria en las presidenciales de 2017, informó la agencia de noticias venezolana Telesur.