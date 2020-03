Bélgica registra transmisión de nuevo coronavirus de persona a gato

Imagen Referencial: Pixabay

BRUSELAS (Sputnik) — Las autoridades belgas comunicaron sobre un caso de transmisión del nuevo coronavirus de un hombre a un animal.

"Nuestros colegas de la facultad veterinaria en Lieja registraron que un gato de una persona enferma del COVID-19 fue infectado por su dueño", dijo el portavoz del centro anticrisis contra el coronavirus, Emmanuel André, en una conferencia de prensa.

Agregó que "los síntomas y la infección fueron confirmados".

André subrayó que se trata de un caso aislado, sin embargo las autoridades quieren desarrollar medidas de precaución para los dueños ya infectados de animales domésticos.

Este 27 de marzo Bélgica informó de 1.049 nuevos contagios del coronavirus en las últimas 24 horas, lo que aumenta el número total de casos del COVID-19 en el país hasta 7.284.

También registró 69 muertes a raíz del COVID-19 en un día, de este modo el número de casos letales alcanzó 289.

"No hemos llegado al pico"

"La epidemia está aún en fase ascendente en Bélgica. No hemos llegado aún al pico. Las proyecciones que podemos hacer actualmente, contando con que el conjunto de la población respete las medidas, nos llevaría a ese pico en las próximas semanas", declaró en rueda de prensa el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra el Sars-Cov-2, Emmanuel André.

Por otro lado, el Gobierno de Bélgica anunció que el país no aceptará pacientes de coronavirus de otras naciones, como han solicitado Italia y Países Bajos, hasta que no se supere el pico de la epidemia de coronavirus y no haya peligro de saturación en los hospitales.

A escala global se han detectado más de 549.000 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, entre ellos más de 24.800 decesos. Más de 127.500 personas han superado la infección, informó Sputnik.