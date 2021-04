Andrés García dispara con su arma al aire en plena entrevista

Andrés García disparó con su arma al aire en plena entrevista / Perú 21

Recordado por su fama de galán y hombre rudo, Andrés García demostró que todo lo que se dice de él es cierto, por lo menos respecto a su fuerte carácter y es durante una entrevista, el primer actor disparó al aire.

La peculiar escena se dio durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, quien viajó hasta Acapulco para encontrarse con García y hablar sobre los momentos más polémicos de su vida.

La charla ocurra con total naturalidad, hasta que de un momento a otro el conductor confesó que le tiene mucho respeto a las armas; pero que nunca ha tenido una porque no sabe utilizarlas; la respuesta de Andrés a estas palabras fue desenfundar su pistola y disparar en tres ocasiones en dirección a la playa.

Te puede interesar: A semanas de haber dado a luz, Emily Ratajkowski presume espectacular cuerpo

Evidentemente el excolaborador de Otro Rollo no se esperaba esta acción de García, y rápidamente aclaró que el sitio a donde se dirigieron los proyectiles estaba completamente solo.

También cuestionó al famoso actor sobre si lo que había hecho era o no legal, a lo que éste contestó: "Me vale ma…., si te vas a ajustar a lo que es legal, no te dejan ni ir al baño". Posteriormente Yordi trató de calmar la situación pidiéndole al histrión que se tomaran un trago para relajarse y pasar el susto.