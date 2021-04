Maribel Guardia responde a quienes la comparan con Michael Jackson

Maribel Guardia responde a quienes la comparan son Michael Jackson / Radio Fórmula

Maribel Guardia prefiere enfocarse en los comentarios positivos y muestras de cariño que continuamente recibe, por lo que, luego de ser criticada y hasta comparada con Michael Jackson, decidió responder a sus detractores con elegancia y contundencia.

El pasado martes 13 de abril, la bella costarricense compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que apareció junto a su nuera, Imelda Garza Tuñón, así como su querida sobrina, Maribel, sin embargo, esta vez decidió posar con un maquillaje ligero, razón por la cual recibió críticas y algunos usuarios decidieron hacer desafortunadas comparaciones.

“Dios ahora si no me gusto Maribel, no uso filtro o qué onda“, “Con respeto, pero ahora si ya se le ven los años“, “Se parece Michael Jackson ya“, “Ya entendí porque solo sale enseñando cuerpo“, “¿Michael Jackson eres tú?“, “Resucito Michael Jackson“, son solo algunos mensajes que se leen junto a la postal que obtuvo cerca de 50 mil likes.

Pese a las fuertes críticas que recibió por su apariencia, la también actriz de 61 años dio ejemplo de su educación y respondió a través de una nueva publicación compartida dentro de la misma red social.

“Tu mente cree todo lo que le dices, háblale de abundancia, háblale de integridad, háblale de riqueza, amor y fe“, fue el mensaje con el que describió una instantánea en la que posó con un mini vestido blanco mientras posa en medio de un jardín.

A pesar de este mal momento, Maribel Guardia no deja de sorprender a sus fieles admiradores, ya que nuevamente apareció presumiendo su deslumbrante belleza durante la ceremonia de los Latin American Music Awards que se realizó la noche del pasado 15 de abril, en donde lució un elegante vestido plateado con pedrería y transparencias que atrajo las miradas de todos los presentes.

Como era de esperarse, se convirtió en una de las estrellas más bellas y no dudó en compartir la noche junto a su gran amiga Ana Bárbara, con quien apareció posando para una publicación de la misma red social.