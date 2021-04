Surge video donde Enrique Guzmán besa en la boca a Alejandra en un concierto / Erizos.MX

El escándalo para la familia Guzmán-Pinal parece no tener fin. El día de ayer, jueves 15 de abril, Gustavo Adolfo Infante presentó en ‘De Primera Mano’ un video del pasado en donde se ve cómo Enrique Guzmán besa en la boca a Alejandra Guzmán durante un concierto.

En el material multimedia difundido por Imagen Televisión se ve a Alejandra Guzmán abrazar a su padre, Enrique Guzmán mientras el público los vitorea.

Segundos después, ella se acerca a besar en la boca al cantante, y aunque algunas familias latinas suelen tener esa costumbre de besar a sus hijos en la boca, no es un acto que usualmente se vea con frecuencia, pues cada vez más, este tipo de prácticas van perdiendo popularidad y no son bien vistas en estos tiempos.

Ante las imágenes presentadas por ‘De Primera Mano‘, Gustavo Adolfo Infante no pudo evitar mostrar su incomodidad:

“Prometo que no voy a decir, no vamos a decir, yo no voy a decir nada. Usted vea el lenguaje corporal, vean las miradas de padre a hija. Yo no voy a opinar porque cada quien saluda a sus papás y a sus hijos como deseen y más cuando son adultos, pero públicamente me parece raro”, expresó el crítico de espectáculos.

Y aunque los presentadores de ‘De Primera Mano’ no se posicionaron más al respecto, sí lo hizo el público en redes sociales, quienes calificaron de raro e incómodo que los padres besen en la boca a sus hijos:

No hay nada, Alejandra Guzmán es adulta lo permite, ella debió quitarse, es su papá y lo admira, no hay nada, da más asco ver a padre e hijo hacer lo mismo y lo exhiben, depende de como sea, es obvio que los menores no, pero aquí es adulta. 😷🏡 — Norma M. Lazcano (@naliciaml) April 15, 2021

Otra usuaria hasta sugirió consultar a un especialista para saber si es normal que existan prácticas como estas; de que un padre bese en la boca a sus hijos, cuando en regiones de otras partes del planeta como Europa, el vínculo físico entre las familias es apenas perceptible:

Parece que para mucha gente esto es normal... Seria bueno escuchar a un especialista sobre esto.. Y el que lo haga mucha gente no quiere decir que es correcto.. En lo personal me inspira asco — Paola Mora (@Pau_Chajo) April 16, 2021

Otros usuarios aseguraron que aunque se ve mal que los padres besen en la boca a sus hijos, muchos en México lo hacen; para muestra la familia Fernández:

Se ve mal, pero hay muchas familias que hacen eso y Para ellos es muy normal, lo mismo hace don Vicente Fernández con sus hijos — Guillermina ruiz gallo (@guille55gallo) April 15, 2021

No faltó el usuario que hasta cuestionó si Alejandra Guzmán tiene el Síndrome de Electra:

Por eso Alejandra defiende a su padre. Hay casos en que las hijas se enamoran de los padres. En este caso Alejandra siempre ha besado al señor, y el señor la mira con lujuria — Maggie Corona (@MaggieCorona6) April 16, 2021

Hubo usuarios, que en cambio, apoyaron a la familia Guzmán-Pinal y aseguraron que lo que comunica ‘De Primera Mano‘ no es correcto: