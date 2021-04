Enrique Guzmán responde a las acusaciones de Frida Sofía / Telemundo

Enrique Guzmán reaccionó a las declaraciones que su nieta Frida Sofía dio ayer en un programa de televisión, donde confesó que sufrió toqueteos por parte de su abuelo cuando ella era una niña.

Entre lágrimas, Frida dijo que a su abuelo "fue un hombre muy asqueroso" al que le tenía miedo, pues le hizo cosas malas que por mucho tiempo pensó que eran normales.

"(Enrique) siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", dijo la hija de Alejandra Guzmán al periodista Gustavo Adolfo Infante.

A través de su cuenta de Instagram, Enrique Guzmán se dijo preocupado por la inestabilidad mental de su nieta Frida.

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”.

El cantante expresó que desde que Frida era pequeña la admiraba, sin embargo calificó como imperdonables sus recientes declaraciones.

“Desde niña te admiraba..... Esto es imperdonable. Bye bye”.

Frida, enfatizó que lo que le hizo su abuelo Enrique nunca se lo dijo a nadie porque por mucho tiempo pensó que eso estaba bien.

"Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiera y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo normal y... que asco pero es como que en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas".

Recientemente, Frida, quien se ha peleado con varios integrantes de la familia Pinal, tuvo un acercamiento con su madre Alejandra Guzmán tras mucho tiempo de estar distanciadas, el Covid qu padeció la rockera la acercó con Frida, quien dijo que estaba dispuesta a sentarse a platicar con su madre y arreglar las cosas.

La familia Pinal Guzmán se ha mantenido al margen de estas diferencias entre madre e hija, sin embargo, Enrique Guzmán sí ha dado su punto de visto en algunas ocasiones, deseando que haya una reconciliación entre su hija y su nieta.

Hace un año explotó contra Frida y la cuestionó: "¿por qué no habla de su padre, no tendrá algo que inventar ahí?".

Frida Sofía asegura que don Enrique Guzmán le hizo daño cuando era niña.

Ante estas palabras de su abuelo, Frida respondió con una foto de cuando ella era una niña y la sostenía entre sus brazos Enrique Guzmán.

“Aquí el señor Guzman con ‘la pendeja’ de su nieta... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás”, escribió junto a la instantánea en la que Frida aparece con un cigarro en la boca.

Ahora, ante los señalamientos de abuso, fans y seguidores de la cantante le han mostrado su apoyo con el hashtag #FridaSofíaYoSíTeCreo. En la publicación de Enrique Guzmán, varios cibernautas le dan crédito a las palabras de Frida.

"Si el río suena es porque agua lleva, no lo dudo ni tantito. Pobre Frida, todo lo que le toco vivir". "Yo sí le creo porque cuántas veces pasa así cuantos padres biológicos, abuelos, tíos ,primos, amigos y esposos de la madre o novios han abusado de las niñas o niños".