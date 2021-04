Células madre para tratar la enfermedad de Huntington, según estudio

La enfermedad de Huntington tiene una amplia repercusión en la capacidades funcionales de una persona / Foto: Google

El nuevo consorcio internacional The Stem Cells for Huntington’s Disease (SC4HD) impulsará el trasplante de células madre como tratamiento para la enfermedad de Huntington, según informa la revista "Journal of Huntington’s Disease".

Josep M. Canals, miembro del comité directivo de SC4HD y director de Creatio, el centro por la producción y validación de terapias avanzadas de la Universidad de Barcelona (noreste de España), considera que "las terapias con células madre son una gran oportunidad para tratar la enfermedad de Huntington, un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente las neuronas del núcleo estriado del cerebro".

¿Qué es la enfermedad de Huntington?

La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria poco frecuente que provoca la degradación progresiva (degeneración) de las células nerviosas del cerebro. La enfermedad de Huntington tiene una amplia repercusión en la capacidades funcionales de una persona y, generalmente, ocasiona trastornos del movimiento, pensamiento (cognitivos) y psiquiátricos.

Los síntomas de la enfermedad de Huntington pueden desarrollarse en cualquier momento, pero a menudo aparecen por primera vez cuando las personas tienen entre 30 y 40 años. Si la afección se desarrolla antes de los 20 años, se llama enfermedad de Huntington juvenil. Cuando el Huntington se desarrolla temprano, los síntomas son algo diferentes y la enfermedad puede progresar más rápido.

Terapias y estrategias

Muchas terapias celulares experimentales se han centrado en el núcleo estriado, sustituyendo las neuronas perdidas durante el proceso de la enfermedad.

Ahora, el tratamiento con células madre abre nuevas estrategias para restaurar los circuitos neuronales dañados por esta patología.

El consorcio SC4HD, formado por veintiocho investigadores de renombre de diez países, reúne a expertos en biología de células madre, trasplante de células, producción de células de grado clínico, neurocirugía y evaluación clínica por una aplicación clínica segura de las terapias con células madre. EFE