Realizarán pruebas de función cerebral a DMX, tras sufrir ataque cardiaco / La Verdad Noticias

Los médicos realizarán pruebas de función cerebral al rapero DMX, quien permanece con soporte vital y en coma en un hospital de Nueva York.

Esto, luego de ser transportado la noche del viernes pasado a un hospital de la ciudad de White Plains, en el condado de Westchester, al norte de Nueva York, tras haber sufrido un ataque cardíaco en su casa.

No obstante, el gerente de DMX, Steve Rifkind, dijo que hoy podría ser un día crítico para determinar el resultado del cantante, cuyo nombre real es Earl Simmons.

“DMX está actualmente en soporte vital y en coma. Hay varias personas con información inexacta sobre su bienestar y no es útil ni productiva. Mañana se someterá a más pruebas sobre su función cerebral y su familia determinará qué es lo mejor de allí “, dijo Rifkind el martes a través de un comunicado, según NBC News.

Una multitud de fanáticos se reunió el pasado lunes en las afueras del hospital para una vigilia de oración y para corear su nombre. Durante los pasados días, compañeros músicos y celebridades han estado recurriendo a las redes sociales para enviar buenos deseos a DMX.

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, irrumpió en la escena del rap a finales de la década de 1990 con canciones como "Party Up" y "Get At Me Dog". Sus primeros cinco álbumes debutaron en el número uno en las listas de Billboard.

El hombre de 50 años también es actor e IMDb enumera más de 40 créditos de actuación para él. Sus papeles en "Romeo Must Die" – protagonizada por la estrella de R&B Aaliyah justo antes de su muerte – y "Never Die Alone" se encuentran entre los más notables, y a menudo apareció como él mismo en películas y programas de televisión.

DMX ha recibido tres nominaciones al Grammy, todas las cuales llegaron en 2000 o 2001. Dos fueron para Mejor interpretación solista de rap y la tercera fue para Mejor álbum de rap.