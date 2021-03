Un fenómeno viral llamado Prepa 21 y su impacto en Nicaragua

Foto: Portada de la serie Prepa 21 / Prepa 21

Érase una vez un país destacado por su gente creativa, emprendedora, burlesca y amante de los memes en redes sociales. En dicho país sucedió esta semana un acontecimiento "viral" que ha sido el tema caliente, y es la producción de una serie llamada Prepa 21.

De ser completos desconocidos, ahora el gran elenco con el que cuenta esta controversial serie nicaragüense han sido material de memes, stickers y todo tipo de comentarios a través de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp; de hecho no me extrañaría que también anduviera rondando por Tik-Tok.

En sí, Prepa 21 es una próxima serie a estrenarse en Nicaragua, probablemente a través de plataformas digitales, que lanzó de manera sorpresiva un tráiler (bueno, si es que se le puede llamar así a un conjunto de clips de más de 8 minutos) que dejó asombrados a muchos por su contenido "candente y sexoso", aunque según sus creadores, es lo común en cualquier "universidad o prepa de Nicaragua".

¿Prepa? Sí, afirman que es normal hablar de prepas en el país.

La "calidad" de la producción

Entre los comentarios que más se han observado en las redes, es que la serie no cuenta con una calidad excepcional y que las actuaciones no son precisamente las más refinadas. Algunos señalan que la dirección deja mucho qué desear, que el audio no tiene ninguna post-producción y que en general tiene nivel como sketch de clases de comunicación en la universidad.

Sin embargo, hay otros que la defienden y expresan que aunque es cierto que se le nota evidentemente su bajo nivel, al final es un esfuerzo en conjunto y que se atrevieron a lanzarse y probar suerte, mucho más que otros aspirantes a cineastas y que no pasan de proyectos en papel.

Tríos, relaciones LGBT y más

Otro punto es que aunque muchos gocen riéndose de lo que consideran una serie destinada al fracaso, también a varios se les prendió la chispa interna cuando vieron que la serie tiene a jóvenes muy bien parecidos (supongo son modelos) en situaciones fogosas, además de prometer hablar sin tabúes de sexo, relaciones LGBT y fiestas desenfrenadas, al mejor estilo de "bacanales universitarios".

Con tantas series que han sido altamente populares como Élite, 30 Reasons Why y otras del índole juvenil que han funcionado en Netflix, se nota que Prepa 21 busca acaparar la atención al público que gusta de dicho tipo de contenido.

¿Se le debe dar una oportunidad?

Salvando todo lo que pueda ser o no llegar a ser esta serie nicaragüense, lo cierto es que hay un grupo de personas trabajando por crear contenido en este país, y ya en eso existe un mérito que no debe desestimarse.

Si resultara ser un cúmulo de malas decisiones, terriblemente filmadas, con una pobre edición y tramas simplistas; bueno, que eso sea, al menos habrán tenido el valor de lanzarse al espectro de la crítica nica, en vez de solamente haber planteado una idea que jamás pasará de un documento en una computadora.