Danna Paola revela por qué abandonó la serie de "Élite" / El Heraldo

Se ha convertido en la primera solista mexicana que ha entrado en los listados de Spoty, Top Ten Global Album Debuts y Top Ten US Album Debuts.

Además, Danna Paola seduce a sus fans en su faceta de actriz, dando vida a Lucrecia, uno de los personajes de la serie 'Élite'. Y ahora presenta nuevo disco, 'K.O.', y lo hace en 'El Hormiguero' ante un Pablo Motos fascinado por su talento.

"Parte del álbum lo escribí en Madrid. Es súper emocional, se trata de levantar el corazón roto y convertirlo en arte. Es mi manera de hacer terapia", explicaba la invitada que desveló que comenzó a idear canciones tras una ruptura amorosa.

"Viví una depresión muy 'heavy' y mi productor me dijo que dejara la terapia y empezara a hacer música. Y escribí 'Dos extraños' que fue mi primer tema", recordaba emocionada.

La artista internacional descubría que no sabía componer canciones tristes. "Creía que no sabía escribir canciones de amor hasta hace poco", argumentaba sonriendo. Y el desengaño le llevó al triunfo. "Han salido buenas canciones de una decepción amorosa", brindaba. Una de esas piezas está dedicada a un admirador que la paró por la calle. "Yo iba caminando por la Gran Vía y un chico me paró y me dijo que estaba muy guapa. Como yo no se ligar fue todo muy raro. Me dijo que a ver si nos veíamos ese fin de semana y le dije que sí. Le di mi teléfono, pero me equivoqué de número", se lamentaba.

La mexicana regresó a ver si encontraba al chaval, pero no lo encontró. Así que su recuerdo le inspiró una melodía. Y cuando la presentó, dos años más tarde, apareció el muchacho. "Pero ya era demasiado tarde2, aducía la joven que lo rechazó.

"Todos merecemos permitirnos estar mal, no hay que huir de esos sentimientos. Si te rompen el corazón, pasa ese duelo. Igual necesitabas pasar por algo así. Y celébralo porque una persona crece realmente a partir de un corazón roto", filosofaba la entrevistada que, al principio, creía que caía mal a los españoles.

Te puede interesar: ¡Arde troya! Yadhira Carrillo responde a comentarios de parte de Lety Calderón

La explicación es la diferencia de caracteres. "Aquí te dicen no a algunas cosas y los latinos le damos muchas vueltas antes de negar algo", contaba añadiendo que en España aprendió a decir no, "y es un alivio muy grande", remataba.

La actriz abandonó la serie 'Élite' en su cuarta temporada y reconocía que fue una dura decisión. "Dividía mi vida entre la interpretación y la música. A mí me gusta dar el cien por cien en el trabajo y no podía seguir así. Un día no pude ir a Miami a grabar porque me quedé dormida", evocaba. Así que, a pesar de que su paso por la ficción fue «cool», según sus propias palabras, optó por dejarlo. "Necesitaba centrarme en algo, así que decidí darle una oportunidad a mi música", zanjaba.