¡Se le metió el diablo! Esposa de Blue Demon lo denuncia por violento / Netnoticias.mx

Después de que Mónica Guadalupe Carrillo González, de 51 años, aún esposa del luchador Blue Demon jr., de 54, diera a conocer en un programa de televisión que ha sido víctima de violencia por parte de él, se dieorn a investigar más al respecto, ya que en su denuncia, ella no mencionó haber sido víctima de golpes por parte del gladiador, sino sólo de violencia verbal.

Una amiga de Mónica, contó que al luchador se le salió el demonio que lleva dentro, pues incluso ha amenazado a Mónica con matarla:

-Mónica, la aún esposa de Blue Demon jr., asegura que ha sido víctima de violencia por parte del luchador, ¿es verdad?

Te puede interesar: Carmen Campuzano dispuesta a rescatar a Rafael Amaya de las drogas

“Sí, eso nos ha contado Mónica; es más, entabló una demanda por violencia familiar el pasado 2 de marzo en la Fiscalía de la CDMX”.



-¿Desde cuándo sufrió de violencia?

“Mira, ella no nos contaba nada anteriormente, apenas se dio valor de hablarlo”.



-¿Mónica cuándo inició su relación con el luchador?

“Ellos se fueron a vivir juntos desde enero de 2003 y fue hasta 2013 que se casaron”.

-¿Cuántos hijos tienen?

“Ella tiene tres hijos de 27, 24 y 21 años, de una relación anterior, porque con el luchador no tuvo ninguno, algo que también a ella le dolió mucho, pero de eso no ha hablado”.



-¿Cómo era la relación?

“Como todas las relaciones, empezó de maravilla, se veían una pareja muy estable; pero después de un tiempo, ella nos dijo que Blue había cambiado”.

La pareja sigue casada.





-¿En qué aspecto?

“Mónica nos dijo que empezó a cambiar desde 2017, que no congeniaban mucho, que él era grosero y violento, que gritaba, que tenía mal humor y eso ya no le gustaba para nada; además decía que él era mujeriego”.



-¿Qué pasó después?

“Supimos que en noviembre de 2018, él la dejó por otra mujer; por lo que sabemos, es con la que él vive actualmente”.

-¿Él se fue o qué pasó?

“Sólo sé que Mónica se salió unos días de la casa de Linda Vista, en donde vivieron juntos con los hijos de ella, y se fue a vivir con una amiga; pero el problema fue cuando ella le habló para preguntarle si ya había desocupado la casa, para poder regresarse ella a vivir ahí”.



-¿Y él qué le dijo?

“‘Te voy a dejar la casa, pero si me entero de que metes a un ca$%&# ahí, te voy a romper tu ma$%& y te voy a matar; y si tocas al personaje (refiriéndose a Blue Demon jr.), te voy a romper tu ma$%&’”.

Archivo TVNotas.

-¿Blue se salió de la casa?

“No, él le comentó que le diera unos días porque no tenía a dónde ir, pero Mónica le dijo que no le importaba, que no le iba a permitir más que siguiera llevando mujeres a su casa”.



-Después, ¿qué sucedió?

“Dos semanas más tarde, Mónica decidió regresarse a vivir a la casa de Linda Vista, pero cuando llegó, dijo que se llevó la sorpresa de su vida”.

-¿Por qué?

“Cuando entró, vio que él había vaciado la casa, se había llevado todos los muebles, los electrodomésticos; es más, ella encontró su ropa regada en la azotea”.



-¿Y qué hizo Mónica?

“No quiso mover nada en ese momento, no sabía qué hacer porque él empezó a infundirle un terror psicológico, pues desde los primeros días de enero, Mónica empezó a recibir amenazas”.

Archivo TVNotas.

-¿A qué te refieres?

“Le llamaban a su celular y le decían: ‘Pi$%&# muerta de hambre, vividora’; y le pedían que dejara en paz al personaje de Blue Demon jr., que no se colgara de la fama de él y, es más, la amenazaron con desaparecerla”.



-¿Era Blue Demon jr. quien la llamó?

“No sabe, no era su voz; pero lo curioso es que dice Mónica que le hablaban de la forma en la que él lo hacía, las mismas frases y con la misma agresividad”.



-¿A qué se referían con “dejar en paz al personaje”?

“A que ella está dando entrevistas, pues no quiere que abra la boca. Además, Mónica atiende una tienda que también es propiedad de él, y dice que se ha dado cuenta de que en muchas ocasiones había gente merodeando el negocio y le tomaban fotos, por eso levantó la denuncia por violencia familiar”.



-¿Teme por su vida?

“Por supuesto. Ella dice que Blue se ha tornado agresivo, que siempre le dijo que él es un personaje importante, y ahora con eso de que quiere estar en la política, pues más”.





-¿Mónica contó en el programa Chisme no like, que él la ha llegado a golpear?

“Así es, pero no sé por qué eso no lo dijo en su denuncia; ella sólo nos dijo que la violentaba verbalmente, pero nunca dijo que la golpeaba... no sé si eso es cierto o no”.



-¿Sabes si el luchador ya fue notificado?

“Sí, supe que ya acudió por voluntad propia a escuchar de qué se le acusaba, y se reservó su derecho a declarar”.

-¿Qué le dijeron?

“Que tenía orden de restricción, no puede acercarse a Mónica, ni a su trabajo, ni donde vive, ni a su familia”.

-¿Cómo se encuentra Mónica?

“Cuenta con el apoyo de su familia y de sus amigas; además está tomando terapia psicológica, y cualquier cosa que le suceda a ella, a sus hijos o a su familia, hace responsable a Blue Demon jr.”.



-¿Sabes cómo está Blue Demon jr. en estos momentos?

“Trata de mantener la calma, pero sabemos que está muy molesto; pero no le queda otra, sabe que esta situación podría tirarle proyectos que tiene en puerta, incluso podría terminar con su carrera”, concluyó.