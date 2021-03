Actriz Raquel Olmedo es hospitalizada e intubada por coronavirus / Infobae

La cantante Lolita de la Colina informó que la actriz cubana Raquel Olmedo de 83 años, se encuentra en hospitalizada cuidados intensivos y que tuvo que ser intubada a causa de Covid-19.

Raquel Olmedo, actriz y cantante reconocida en México, fue hospitalizada a causa del coronavirus (Covid-19), así lo informó su amiga la cantante Lolita de la Colina a través de sus redes sociales.

Además indicó que Raquel Olmedo se encuentra en cuidados intensivos y que fue intubada desde la madrugada, ya que presentó complicaciones derivados al coronavirus.

Fue su amiga, la cantante Lolita de la Colina quien confirmó la noticia a través de redes sociales e indicó que la actriz de 83 años de edad, se encuentra en cuidados intensivos y que tuvo que ser intubada.

"Mi gran amiga Raquel Olmedo ha sido internada en un hospital en la Ciudad de México con Covid. Su nombre real es Anisia Xiomara Orama Leal. Esta en cuidado intensivo".

Y minutos más tarde, Lolita de la Colina explicó que la actriz Raquel Olmedo ya esta mejorando en una nueva publicación:

"Acabo de hablar con México y en el reporte más reciente del médico dice que Raquel esta mejorando... que esta pudiendo respirar mejor, y que estarán comunicándose diariamente". Compartió Lolita de la Colina.

Lolita de la Colina pidió respeto a la prensa, ya que hasta el momento no hay más información sobre Raquel Olmedo. Hospitalizan a la actriz Raquel Olmedo.

"A mis amigos de la prensa les pido que por favor no me hablen... no hay más que decir por el momento. Los mantendré informados vía mi Facebook en cuanto tenga partes de Raquel. Esperemos que siga dando pasos de mejoría". Compartió Lolita de la Colina en las actualizaciones por Facebook sobre la condición de su amiga.

La actriz cubana, Anisia Xiomara Orama Leal, con el nombre artístico de Raquel Olmedo, inicio su carrera como cantante de ópera, aunque la vida la fue llevando también a trabajar en telenovelas y el cine.