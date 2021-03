Más de 3 mil pensionados reciben pago en Jinotega

Pagan pensiones a jubilados del departamento de Jinotega / Fotografía: Luis Peralta-TN8

La mañana de este viernes con la puesta en práctica de todas las medidas de prevención ante la Covid-19 y con el objetivo de brindarles un ambiente seguro y saludable a todos los adultos mayores, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) efectuó el pago de pensiones a más de 3,300 pensionados del departamento de Jinotega.

José Felipe Reyes, pensionado destacó que después de muchos años de gobiernos neoliberales, "hoy gracias a Dios gozamos de la restitución a nuestras pensiones reducidas y nuestra jubilación completa".

"Antes con otros gobiernos este pago no era así, nos daban una miseria, pero ahora con el gobierno Sandinista, una pensión reducida no se baja de mil pesos. Me encuentro muy agradecido con este buen gobierno del Comandante Daniel, tengo una jubilación muy feliz y con mi dinero garantizado", agregó.

Por su parte, Maura Díaz, responsable de caja en el INSS Jinotega manifestó que en el día se tiene programado efectuar el pago a unos 1,500 pensionados.

"Para todo el mes tenemos más de 3,300 pensionados a pagarles con un monto de más de 13 millones de córdobas, esto es parte de la restitución de derechos que promueve a los adultos mayores nuestro Gobierno Sandinista, y el cual con mucho compromiso mensualmente les garantiza su pago para que cubran las necesidades del hogar y la familia", expresó.

Valoran de positivas las medidas de seguridad contra la COVID-19

"Me parece muy bien todas las medidas de seguridad que se están implementando hoy en la jornada de pago para el bienestar de nosotros los jubilados, es decir, nos están dando bastante garantía de estar en un ambiente limpio y saludable del virus", manifestó Benito Úbeda.

#Nicaragua | El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS, efectúa el pago de pensiones a más de 3 mil pensionados de #Jinotega.@INSSNic pic.twitter.com/jeJS4K0LQx — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 19, 2021

De esta manera el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GRUN) reafirma una vez más su compromiso en continuar garantizando el pago de pensiones a todos los jubilados del país.