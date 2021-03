¡Más famosos a la lista! Mónica Noguera da positivo a coronavirus / La Opinión

Mónica Noguera, conductora del programa de 'De Primera Mano', fue reportada como positiva al coronavirus, de acuerdo a lo que informó esta mañana la reportera Jessica Gil, quien comparte espacio en el canal informativo de YouTube con Gustavo Adolfo Infante.



Ante lo anterior, el periodista habría faltado al programa de este jueves ya que acudió a realizarse una prueba, toda vez que la conductora y el periodista han estado en contacto dentro del programa vespertino de Imagen TV.



“El día de hoy desafortunadamente Gustavo no podrá estar porque nuestra compañera Mónica Noguera salió positiva a COVID-19 y en un acto de responsabilidad Gustavo tomó la decisión de ir hoy en la mañana a hacerse la prueba, por supuesto esperamos que salga todo bien. Le mandamos un abrazo a Mónica. Esperamos que todo esté bien”, detalló Gil.

Al inicio del programa, Gil precisó que antes de salir al aire en el programa de este jueves, Infante le habría informado que acudiría a realizarse la prueba a fin de conocer su estado de salud pero asimismo, para cuidar a toda la producción.



“Gustavo, unos minutos antes de entrar al aire, nos avisó que iba a realizarse esta prueba, esperaremos los resultados y esperamos que todo salga bien. Esperamos que salga negativo”, deseó Gil respecto a la salud de Infante.

Te puede interesar: Lucerito Mijares revela las dificultades que ha tenido en su carrera artística

En cuanto a la emisión de 'De Primera Mano' precisó que ni Gustavo Adolfo ni Addis Tuñón estarán presentes en la emisión de este día, pero en caso de resultar negativos a la prueba del Covid-19 ambos se reintegrarán al programa.

Aunque tal parece que esto último es lo más probable, ya que el periodista tuvo la oportunidad de expresar en el mismo programa de Youtube que dio negativo a la prueba.

“Yo perfectamente bien. No quiero adelantar ningún tipo de noticia pero desafortunadamente este bicho sí existe, está todos los días entre nosotros y no tenemos que bajar la guardia. Lo que es un hecho es que a Mona no la he besado ni abrazado, hemos guardado sana distancia, creo que tengo más cercanía con Jessica Gil”.