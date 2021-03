Lucerito Mijares revela las dificultades que ha tenido en su carrera artística / El Heraldo de México

Lucerito, hija de Manuel Mijares y Lucero, ha comenzado su carrera artística en la música; sin embargo, no todo ha sido fácil pese a que le ha sido reconocido su talento.

La joven dijo que hay veces que no tiene proyectos, pues no le salen como quisiera. Es decir, demostró que no tiene privilegio alguno, por el simple hecho de ser hija de los dos famosos cantantes. Además habló del bullying que ha recibido en redes sociales. En entrevista con varios medios de comunicación en el Aeropuerto, Lucerito Mijares reveló que se siente agradecida con todas las personas que han apoyado su carrera.

Esto a pesar de que también ha recibido ataques desde las redes sociales. “No tengo palabras para agradecer a las personas que han seguido mi camino y me han seguido todo este tiempo”, indicó.

La hija de Manuel Mijares y Lucero externó que sus padres la han apoyado mucho y que incluso le han pedido que no haga casos de los comentarios que se depositan en las rede sociales sean buenos o malos. Además de que le han pedido que siempre sea sencilla y jamás se coloque como protagonista.

“Que a veces no pele muchos los comentarios ni buenos ni malos, porque a veces hacen bastante daño, y a veces son mucho más malos que buenos, pienso que dejarlos pasar y siempre ser sencilla y nunca ser protagonista”, expresó la famosa a varios medios de comunicación.

Lucerito Mijares explicó que se siente muy privilegiada de haber compartido escenario con sus talentosos padres.

“Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo”, agregó la joven, quien atendió a los reporteros sin quitarse su cubrebocas.

En este sentido, desmintió tener algún tipo de rivalidad con otras cantantes jóvenes. Pidió ser solidarios y no generar más odio:

“Pienso que hay que aprender a ser solidarios con las demás personas porque a veces no nos damos cuenta del odio que tira la gente hacia nosotros, y agradezco a los fans que hayan votado y mostrado apoyo hacia mí”.

Finalmente, dejó entrever que su carrera no ha sido fácil, como se esperaría por el simple hecho tener dos papás famosos. Dijo que no le salen oportunidades como se cree.

“Puede ser que ahorita no, que me quede en casa sin hacer nada porque luego es bastante complicado, porque no me salen oportunidades así -de rápido-”, admitió Lucerito Mijares.