Rompe el silencio hija de Ricardo Crespo, actor acusado de abuso sexual / Telemundo

Valentina Crespo, hija del actor y cantante mexicano Ricardo Crespo, rompe el silencio. La adolescente habló valientemente en Instagram después de que su padre fuera acusado de abusar sexualmente de ella desde que era una niña.

"Obviamente estoy no bien, pero esta semana ha sido mejor", reveló la estudiante de 14 años, quien confesó tener días buenos y otros no tan buenos. "Pueden ver a mucha gente que se queda en su cama deprimida sin salir adelante, y también es entendible, yo no soy así", dijo.

El exintegrante de Garibaldi fue detenido en México tras ser acusado por su exesposa de abusar sexualmente de la hija de ambos desde que la niña tenía 5 años.

Según reportó Despierta América (Univision), compartiendo el video que la adolescente grabó en Instagram, Valentina recibió tantos comentarios negativos de haters que tuvo que terminar la transmisión.

Por su parte, Crespo, de 45 años, enfrenta cargos por delito sexual agravado y permanece en prisión preventiva en México. El actor dijo a través de un comunicado divulgado en el programa de televisión De primera mano que desconoce las razones por las que la madre de su hija lo acusa de esos crímenes.

"Es también conocido que [fue] mi exesposa, en representación de mi amada hija, quien denunció estos supuestos y monstruosos actos, y de los que seguramente son vistos por mí y por cualquier persona, padre o madre, familia y la opinión pública con estupor, indignación pues remueven las fibras íntimas de cualquier ser humano", dice el comunicado.

"He llegado a la conclusión como expresa la sabiduría popular y dice bien, el que calla otorga, pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de no callar y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar para que mi verdad sea también conocida y hecha pública", agrega el texto. El caso sigue bajo investigación.