¡Le aplicaron la ley del hielo! Dulce María cuenta que los RBD no le dirigen la palabra / Trome

La ex RBD lo contó todo. Dulce María habló sobre su decisión de no participar en el concierto virtual que ofrecieron antes de acabar el 2020 los otros miembros de la agrupación musical conformada por Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera.

Sin embargo, no esperaba la reacción que tomarían sus ex-compañeros con ella, quienes tras conocer que no iba a ser parte del reencuentro debido a su embarazo dejaron de responderle y escribirle. Esta revelación salió a la luz en una reciente entrevista que Dulce María dio para un medio mexicano.

Pese a ello, la cantante y actriz no se arrepiente de no haber sido parte de la presentación porque estaba embarazada y tenía miedo de contagiarse y contagiar a otros de la COVID-19.

“Me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien; pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, indicó Dulce María.

Te puede interesar: ¿Qué me le pasó? Demi Lovato "demacrada" tras pérdida de peso

Además, manifestó sentirse emocionada al escuchar que en el concierto interpretaron varias canciones de su repertorio, pero dejó en claro que a sus ex-compañeros no les toca la mayor ganancia.

“El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde, pues está padre que estén las canciones ahí, pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas. Nosotros no tenemos de eso mucha ganancia”, expresó Dulce.