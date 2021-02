¡Cuánta violencia! ¿Alejandra Guzmán apuñaló a su pareja 9 veces? / TVNotas

Alejandra Guzmán no para de estar envuelta en polémicas, pues un nuevo escándalo se ha dado a conocer y está causando revuelo por su gravedad.

En el programa de farándula digital ‘Chisme No Like’, conducido por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, revelaron información realmente preocupante al decir que Alejandra podría haber agredido con un cuchillo a su novio, el empresario inglés de nombre Lanz, en días pasados durante su paso por Miami, para asistir a la gala de ‘Premio Lo Nuestro’.

Al parecer, la cantante habría estado bajo efectos de alguna sustancia y habría dado nueve puñaladas a su galán, quien es mucho mayor que ella y solo quería sorprenderla por su cumpleaños.

“A la señora Alejandra Guzmán se le está acusando que en pasados días que estuvo en este evento Premios Lo Nuestro, su novio, un señor de 60 años, trató de sorprenderla, pero él fue el sorprendido y terminó en el hospital. La situación que supuestamente pasó es que Alejandra, me imagino que, en sustancias, porque qué persona en un sano juicio hace esto, apuñaló en nueve ocasiones a su novio”, presentó Elisa.

Por ahora, el caso seguirá bajo investigación, pues la información manejada como un ‘supuesto’ aún no ha sido confirmada y se espera que sea la rockera quien emita sus primeras declaraciones al respecto de estas acusaciones.

Javier, por su parte, no dudó en dejar al aire las preguntas que ‘La Guzmán’ debería contestar en caso de pronunciarse:

“¿Qué pasó, Alejandrita Guzmán, con tu pareja de 60 años en Miami con los cuchillos? ¿Hubo arresto, no hubo arresto, te arrestaron, entró la seguridad, qué pasó? Este señor terminó en el hospital, esto es fuerte, estamos hablando de una Alejandra Guzmán que no está bien, ya vieron que sigue tomando, que no paró nunca de tomar, esto es grave, muy fuerte, estamos en investigación, tenemos algunas cosas ahí en nuestra redacción, en nuestra producción”, concluyó Ceriani.