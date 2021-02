Foto:¡Gay!, Revelan la incómoda verdad sobre el novio de Gaby Spanic / Referencia

Tremenda noticia han lanzado los periodistas Javier Ceriani y Elisa Carvajal en su canal de Youtube Chisme No Like, pues los comunicadores aseguran que el nuevo novio de la actriz Gabriela Spanic es gay.

A decir de los líderes del famoso canal de Youtube, la despampanante ex reina de belleza venezolana ha comenzado una relación con el concursante de Dancing With The Stars, mismo con el que ella complementaba la pareja de baile en Hungría.

Javier Ceriani señaló que el joven es abiertamente gay, pero que Gabriela Spanic de propuso que fuera su novio y no solamente eso, sino que además lo trajo a México y ya vive en su casa.

Los comunicadores aseguraron que la cantante venezolana habló con el participante del reality show y acordó que serían pareja por lo que "jugarían a los novios" y le ayudaría a entrar a Televisa para desarollarse como artista.

En Chisme No Like recordaron que en una ocasión metió a una mujer, misma que después señaló de estarle dando sustancias para hacerla partir al más allá. Derivado de esto, señalan que no les sorprendería ver todo un problema con el joven originario de Hungría. Ceriani hasta se imaginó a la hermosa protagonista de La Usurpadora señalándolo de tocar a su hijo.

Gente desconocida

Los periodistas comentaron que no debería nadie meter a gente desconocida a su casa y muchos menos, habiendo menores de edad de por medio. Tanto Elisa, como Javier pidieron a la hermosa Gaby que evitara ese riesgo a ella y su familia.

Hasta el momento, quien diera vida a Paola Bracho y Paulina en La Usurpadora no ha brindado declaraciones al respecto. Lo que si no es de negarse es el enorme éxito que esta pareja tuvo en el programa en Hungría y la fortaleza y profesionalismo de Gabriela Spanic al continuar con el show aún después de haber perdido a su madre.