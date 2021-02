Lyn May bromeó sobre su "supuesta muerte" / Publimetro

Lyn May, quien fuera recordada por su cuerpo de infarto que mostró en varias películas mexicanas, otra vez ha dado de qué hablar.

Sin embargo, esta ocasión no fue por declaraciones hechas por la actriz, sino por una serie de fuertes rumores que indicaban que acababa de fallecer. Dado que la vedette de ascendencia china no mostró señales de vida en redes, se temió lo peor.

Angélica Palacios, a través del canal de YouTube Multimedia 7, hizo una transmisión en vivo para hablar al respecto. Ya que tuvo la oportunidad de entrevistar a Lyn May en el pasado, contaba con un contacto para poder comunicarse con ella. Así, cuando finalmente pudo llamarla por teléfono, desmintió la muerte de la bailarina de Tívoli.

Al preguntarle si se encontraba bien, rápidamente Lyn May aseguró que todo estaba en orden. Al parecer no sólo a los periodistas de espectáculos los estaban bombardeando con preguntas por el estado de salud de la actriz y bailarina, sino que también ella fue blanco de estos interrogatorios.

Se desconoció si respondió a alguna de estas preguntas, pero dijo que “le daba risa” que creyeran que había muerto de repente. “Ya me vi en el ataúd”, bromeó.

Habló sobre los rumores y chismes que puede haber en plataformas digitales, no se mostró sorprendida porque ahora a ella le tocara protagonizar uno de los falsos más comunes entre personalidades del medio: “Es que ya sabes que las redes sociales así son. Ya han matado a todos los artistas”.

De este modo explicó que estaba en Acapulco, su ciudad natal. “Estoy en la playa”, declaró. Además, aseguró que no tiene ninguna complicación de salud. “Mira, afortunadamente estoy sana, no salgo... Sí voy a la playa con mi hermano, pero ya sabemos en qué playas no hay gente”.

Por otra parte, otro de los comunicadores de espectáculos que pudo contactar a la actriz fue Gustavo Adolfo Infante, quien aclaró que Lyn May ha estado en Acapulco prácticamente desde el inicio de la pandemia; es decir, a partir de marzo del año pasado, aproximadamente.

A través de audios de WhatsApp, la vedette no sólo reafirmó que estaba viva, sino que hasta estaba aprovechando el día para hacer ejercicio en una playa vacía en compañía de su hermano y sus primas.

Cuando Angélica Palacios le preguntó si tenía proyectos en puerta, la actriz de rasgos asiáticos respondió con emoción que sí: “En abril voy a hacer una película”. Aunque no podía revelar mucha información al respecto, sólo comentó que las grabaciones serán en Tlaxcala y “en varias partes”, Eso sí, siempre con las medidas de prevención necesarias: “Pero (será) muy cuidado. Yo creo que ya con la vacuna (contra el Covid-19) ya esto se va a componer”.

Así, es posible que trabaje en otros tantos proyectos a lo largo del año, pues señaló que el productor a cargo de la película donde aparecerá la actriz, hará unos cuantos trabajos más en los que es posible que invite a Lyn May.

Estos rumores comenzaron a circular luego de que, hace una semana aproximadamente, la artista guerrerense tuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde reveló varios detalles de su vida amorosa y sexual. Una de las confesiones más controversiales que hizo tuvo que ver con quien fuera su segundo esposo y el único con el que contrajo nupcias por la iglesia.

De acuerdo con declaraciones de la propia artista, luego de que el empresario Antonio Chi muriera en 2008, Lyn May no pudo sobrellevar el dolor de la pérdida. Así, la actriz decidió desenterrar el cuerpo de su segundo marido para llevarlo a la cama y compartir cuarto con este durante un mes.