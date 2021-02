¡Lo iban a matar! Andrea Legarreta revela detalles sobre el asalto a su esposo / Debate

La noche del 15 de febrero, Erik Rubín rompió el silencio sobre el asalto que sufrió el pasado fin de semana en la Ciudad de México, un episodio del que también fue testigo su hija Mía, que lo acompañaba en el momento.

Horas después de esas declaraciones, ha sido su esposa, Andrea Legarreta, quien se ha mostrado indignada ante lo sucedido, enteramente agradecida por las muestras de apoyo que su familia ha recibido.

A través de la emisión del programa matutino Hoy, la conductora de televisión manifestó su postura, reiterando la importancia que tiene el hecho de acudir a denunciar estos delitos, los cuales asegura atentan contra la paz y la tranquilidad de las personas, más allá de lo material.

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión que los Rubín Legarreta se enfrentan a una circunstancia similar, luego de que en 2017 sujetos ingresaran a su casa a robar, esto cuando ellos se encontraban disfrutando de unas vacaciones.

Tan transparente como suele ser, Andrea opinó de la situación que vivieron su hija y su marido, lamentando que esta sea una constante que hoy en día afecta a muchas personas, por lo que incitó a no guardar silencio y denunciar.

“Como ciudadanos y como mexicanos es una pena. Como decía Erik, aquí coincidió porque es al parecer una banda que ya tenía muchas denuncias y lo importante es eso, lo importante es denunciar porque sucede como lo vemos todos los días en las noticias, a gente que sale día a día, a lo mejor chicas del servicio que traen lo de su semana, gente que por una chamarra adentro de la combi…”, dijo.

Del mismo modo, explicó la razón por la cual los ladrones fueron capturados. “Aquí fue una casualidad, Erik todavía no había denunciado, entonces siguieron a esta banda por haberle comentado a un policía lo que sucedió y entonces al parecer con todo esto, los vieron y han incurrido en muchos otros delitos…”.

Andrea fue directa al compartir lo mucho que estos acontecimientos irrumpen con la tranquilidad de las personas, como en este caso ocurrió también con su hija Mía, quien de acuerdo con lo dicho por Erik, incluso tuvo una crisis nerviosa.

Te puede interesar: Critican a Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por llevar a su hijo a una fiesta

“La realidad es que como dice él, lo que nos roban como ciudadanos va más allá de un objeto, es la paz. Una niña escuchar que un tipo con una pistola que esté encañonando a su papá le dicen: ‘O me das el reloj o te voy a matar’, eso es lo que nos marca a todos como sociedad. No se trata de que seas famoso o no, no se trata de que si traes algo caro o no, porque todos somos gente, la gran mayoría, que trabajamos dignamente, somos gente honrada que muchos de nosotros hemos trabajado desde niños, Erik ha trabajado desde niño…”, aseguró.

Finalmente, Legarreta se mostró enteramente agradecida con todos aquellos que le han mostrado su apoyo, haciendo énfasis en que más allá de lo material, la integridad física y emocional es lo más importante.

“Lo triste es que no te puedas poner ni una chamarra, ni un reloj, lo que traigas, vemos en las calles, vemos en el transporte público cómo les roban un celular del precio que sea, les arrebatan su bolsa, y no te arrebatan ni una bolsa ni un reloj, te arrebatan la paz y eso es lo triste… Por los mensajes de apoyo, en verdad muchísimas gracias a todos, de corazón… Les deseamos de corazón que todos estemos bien, hasta los que nos desean mal, también les deseo que estén bien…”, agregó.

La aclaración de Erik

Luego de darse a conocer la noticia, se manejó la versión de que Erik había sido despojado de un reloj de cuantioso valor, sin embargo, el músico ha desmentido esta información para destacar lo que en realidad considera importante.

“Quiero aclarar también que algunos medios hablaron de que me habían despojado de un reloj con un valor de un millón de pesos, lo cual es completamente mentira, era un reloj que no llega, ni cerca, a esa suma. Más allá de las cosas materiales que uno trabaja para ganarse las cosas, la paz es algo que no tiene precio. Los invito a que denunciemos cuando sucedan este tipo de cosas y que nos cuidamos…”, señaló en su mensaje.