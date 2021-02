¿Reciclados? Bárbara de Regil revela el origen de sus implantes / El Diario NY

La actriz dice que como su mamá nunca la enseñó a amar su cuerpo, a la primera oportunidad de colocó bubis.

Bárbara de Regil confesó que desde muy joven se sintió traumada por su busto tan pequeño, que se puso implantes, los cuales sin ella saberlo, eran reutilizados y le provocaron muchos problemas de salud.

Este fin de semana, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ contó a sus seguidores en Instagram: “Cuando estaba en la adolescencia me decían ‘la plana’ porque no tenía bubis. Me traumaba, me lastimaba y me daba muchísima inseguridad. Cuando crecí, a la primera oportunidad que tuve, porque nadie me enseñó a amarme como soy, me metí a un quirófano. Todo salió mal con mi operación”.

Bárbara narró que en 2011 estaba colaborando en un proyecto, y que ya sentía muchas molestias, pero no fue apoyada por la producción para que acudiera al médico, hasta que terminó ese trabajo fue a consulta y el cirujano le dijo que la tenían que operar de emergencia. Al despertar de la anestesia, el médico le dijo: “No vas a creer lo que encontré, tus implantes eran usados”.

La actriz tuvo que ser intervenida para reconstruir sus tejidos, y tratamientos para curar infecciones, quedando con muchas marcas y cicatrices, pero considera que ya eso es lo menos importante.

Bárbara confesó que su mamá nunca la enseñó a amarse a sí misma, y que esa es la razón por la que su autoestima siempre estuvo por los suelos, y causa de ello cometió decisiones equivocadas, como en este caso, ponerse en manos de un médico sin ética profesional y sin las credenciales necesarias para ejercer su profesión.