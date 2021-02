Harry y Meghan Markle hablarán en entrevista intima a Oprah Winfrey / Entertainment tonight

Después de que con motivo del Día de San Valentín, se dio a conocer que Meghan Markle espera a su segundo hijo con el príncipe Harry, se ha comunicado que, en breve, los duques de Sussex concederán una entrevista a Oprah Winfrey.

La íntima conversación que la afamada presentadora sostendrá con los miembros de realeza británica tendrá una duración de 90 minutos y será transmitida en cadena nacional el próximo domingo 7 de marzo, a las 7 p.m., según se precisó. Telemundo

Sin duda, la noticia que anunció el próximo nacimiento del segundo hijo del matrimonio real ha causado revuelo, ya que Meghan Markle rindió homenaje a la princesa Diana al anunciar a su embarazo. Por lo cual, hay gran expectativa respecto a lo que puedan decirle al respecto a Oprah.

La primera entrevista

El pasado noviembre, la ex actriz, de 39 años, reveló en un artículo firmado por ella en el The New York Times que había sufrido un aborto espontáneo en su casa de Los Ángeles el verano anterior. En el texto, titulado “Las pérdidas que compartimos”, la duquesa describía cómo se produjo la pérdida, mientras atendía a Archie. “Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a ambos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien”, contó. La duquesa escribió que “sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo”.

Esta será la primera entrevista que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle den a Oprah, desde que su compromiso fue hecho público en noviembre de 2017, poco antes de que unieran sus vidas.

En tanto, el próximo mes de mayo los duques de Sussex celebran su tercer año como matrimonio y se cree, nuevamente, volverán a darse tiernas muestras de afecto, como lo fue el intercambio de regalos que Meghan y Harry realizaron con motivo de su segundo aniversario de boda.