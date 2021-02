Ex de Frida Sofía anuncia que se convertirá en papá / TVNotas

¡Que siempre sí! María Fernanda Quiroz y Christian Estrada confirmaron que serán padres en seis meses. La pareja compartió la feliz noticia en el programa Hoy, donde hablaron de los primeros síntomas de la gestación y recordaron cuando el modelo perdió a otro hijo por desición de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán.

Los actores se presentaron en el programa matutino de Televisa para hablar del futuro nacimiento de su primer hijo y destacaron la ayuda que recibieron de Magda Rodríguez para concretar el amor que hoy los une.

“Ferka”, como también se le conoce, mencionó que se enteró gracias a unas náuseas poco habituales y así comenzó a cuidar su salud, no sólo por ella, sino por el bebé que lleva en su interior.

“Todo pasa por algo y Diosito sabe por qué pasan las cosas. Iniciando el año, veníamos de la resaca del año nuevo cuando estaba concinando y dije estás guacalas no son normales”, comentó frente a Galilea Montijo, Andrea Escalona y Lambda García.

“Esas cosas no las puedes guardar, nos emocionamos, lloramos, se le llenaron sus ojitos y son esas sorpresas que dices ‘ok, está bien, bienvenido 2021″, añadió.

Los enamorados confesaron que hasta ahora sólo han presentado varios antojos, especialmente alimentos con cueritos, chicharrones, papas y nachos.

Cobijados por los conductores de Hoy, tanto Ferka como Christian agradecieron el apoyo que siempre recibieron de parte de la difunta productora del programa matutino y Guerreros 2020, Magda Rodríguez.

Esto fue reforzado por Andrea Escalona, quien también mencionó la polémica que vivió con su ex pareja, Frida Sofía, quien abortó a un hijo que procrearon cuando sostuvieron un romance hace casi dos años.

“Es una felicidad porque en su momento, con Frida Sofía, yo sí quería a la creatura, pero uno pone y Dios dispone, entonces ver que Fer está embarazada, estoy sin palabaras, me emociono y me alegro, pero más que nada todo se lo debo a Magda, su madrina, que lo va a ver nacer. Y la extraño mucho porque si no fuera por Magda yo no hubiera conocido a Ferka así que ‘Magda te quiero’”, resaltó el actor y modelo.

“Es amor de Guerreros 2020″, añadió la hija de la famosa productora de Televisa.

Galilea Montijo les pidió disfrutar el embaraza, Lambda presumir el aún escaso vientre y Escalona recalcó que este bebé tiene que ser arropado por la producción de Hoy.

“Todos somos tíos, este es el bebé de Hoy y entonces el ultrasonido, el baby shower y todo lo que queremos aquí”, concluyó la conductora del matutino.

Te puede interesar: Vicente Fernández dedica mensaje de amor a su esposa y lo atacan en redes

La pareja habló de su paternidad días después de que la revista TV Notas publicara algunos detalles de la noticia el pasado martes.

“Los dos están muy entusiasmados con la noticia; si antes se amaban, ahora más. Esto vino a unirlos aún más como pareja, es algo que estaban planeando desde el año pasado, y mira que tienen muy pocos meses de novios, pero ella le dijo: ‘Oye, quiero ser mamá, independientemente de lo que vaya a pasar entre nosotros’; aunque los dos están seguros de que será para toda la vida, pues hay mucha química entre ellos, mucha complicidad, se llevan muy bien y creo que eso es lo más importante”, reveló una fuente cercana a la pareja.

La misma persona eclaró que ha sido un mes muy tranquilo para Ferka, quien hasta ahora no ha tenido más síntomas que los antojos habituales de una mujer embarazada, dejando del lado los vómitos o mareos; se encuentra en reposo completo y bajo el cuidado de sus médicos y su pareja.

“Quieren tener un varoncito, pero claro que han externado que lo que más quieren es que sea un bebé sano, fuerte; y ya sea niño o niña, será muy querido y amado no sólo por sus papás, sino por la gente que los rodea. Ahora mismo, ése es su mayor deseo”, especificó la amiga de la pareja que ha enfrentado las críticas de la ex pareja de Christian Estrada, Frida Sofía, el COVID-19 y hasta cuestiones de salud.