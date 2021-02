Inician clases de música en la Escuela Nacional Luis Abraham Delgadillo

Foto: Escuela de Música en Nicaragua / TN8

La Escuela Nacional de Música Luis Abraham Delgadillo, ubicada en Managua, recibió a unos 90 estudiantes para el curso lectivo 2021, y así puedan aprender canto y toquen los instrumentos clarinete, guitarra, piano, violín, contra bajo, flauta traversa, entre otros.

Como todos los años, la dirección de esa escuela les da la bienvenida a sus estudiantes con un concierto que se efectuó este jueves en el Palacio Nacional de la Cultura.

"Ahorita en este concierto dentro del marco de la jornada dariana (Rubén Darío), están participando también alumnos nuestros, reforzando también los conciertos de la Orquesta Nacional y están participando también como parte de esa motivación la profesora de canto Jasmina Jiménez, quien va a interpretar algunos poemas musicalizados por el maestro Walter App que nos visita desde Alemania, para presentarnos un trabajo muy lindo que hizo sobre poemas de Rubén Darío y música también de Manuel de Falla", afirmó Julio Vázquez, director de la Escuela Luis Abraham Delgadillo.

Manifestó que el fin es incentivar a los estudiantes de nuevo ingreso, que se apasionen aun más con la música. "Todo esto es para motivar a nuestros estudiantes a que tengan calidad y amen también lo que están haciendo", dijo Vázquez.

Historia musical

La Escuela Luis Abraham Delgadillo, fue fundada el 27 de octubre de 1950 por el maestro Luis Abraham Delgadillo, por lo que ya cumplió siete décadas de estar enseñando música y por donde han pasado muchas generaciones de artistas, refirió este académico.

Foto: Escuela de Música en Nicaragua / TN8

"Ya ha formado a casi todas la generaciones de músicos a partir de esa época, entonces la gran mayoría de músicos que hay en este país han pasado por la escuela nacional de música", afirmó su director.

"A mí siempre me apasionado la música, a mí me gusta la batería, en mi barrio yo me ponía con unos tarros (de lata) viejos y me metí a una iglesia y allí fue donde afiancé mis ideas y ahora voy a comenzar a estudiar, y agradezco por esta oportunidad", afirmó el joven Yustin Vílchez.

La Escuela Luis Abraham Delgadillo brinda las clases de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes y su costo es simbólico de 200 córdobas (6 dólares) la mensualidad.

Está ubicada en su antiguo local del Centro Cultural en la Colonia Dambach, en el Paseo Xolotlán, en Managua.