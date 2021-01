Más mujeres exhiben a Vicente Fernández por haberlas "tocado" / Periódico Cubano

Vicente Fernández continúa en el ojo del huracán, luego de darse a conocer un video en donde el cantante se le ve tocando el seno de una fan que le pidió una fotografía. Ante esto la joven aseguró haberse sentido violenta por el compartimento del famoso.



“Esa foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta de que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mama”, dijo la joven a través de TikTok



Ahora se suman más casos de tocamiento inapropiados por parte del ‘Charro de Huentitlán’.

Al ser exhibido públicamente el intérprete de ‘Estos Celos’ rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales y salieron otros casos similares.



Una señora que aparece en una foto con el cantante donde se ve claramente que toco directamente en el pecho, sin embargo, en esta ocasión Vicente Fernández está vestido de forma diferente con una chaqueta de color negro.

Y el tercer testimonio la usuaria Miranda Hernández compartió un video en donde Vicente aparece nuevamente tocando el seno de la mujer. El clip tenía la descripción: “No es la única, a mi tía también”. Cabe señalar que este video ya no se encuentra disponible dentro de la plataforma de TikTok.



Recordemos que Don Vicente se ha visto envuelto en otras polémicas, como la ocasión en la que rechazó la donación de hígado de una persona gay, además durante sus conciertos siempre les daba besos a las mujeres presentes.