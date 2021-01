¿Vicente Fernández abusivo? Fan rompe el silencio / Milenio

Hace unos días una joven utilizó la plataforma TikTok para revelar que sufrió acoso y tocamientos inapropiados por parte del cantante Vicente Fernández.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y desataron la indignación de los cibernautas, aunque algunos otros refirieron que la protagonista del video “no se quejó” por lo ocurrido en el momento.

Tras la polémica que inundó las redes sociales, la chica que fue tocada por Vicente Fernández decidió romper el silencio y contar su versión de lo ocurrido.

Fan de Vicente Fernández rompe el silencio @deprimeramano👌 https://t.co/Aki7IwF7Zg — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 21, 2021

La grabación tomada en el año 2017

Por medio de una grabación que nuevamente fue difundida en TikTok, la mujer expresó que el encuentro con el famoso “Charro de Huentitán” ocurrió en el año 2017.

La joven señaló que al momento de posar junto al intérprete de “Por tu Maldito Amor” no se dio cuenta que él le tocó el seno, pues ella traía puesto un brasier de relleno y eso inhibió el contacto.

Cuando ella revisó las fotografías se percató de lo que había pasado e inmediatamente se sintió vulnerada por la forma en la que actuó Vicente Fernández.

“Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom. Me sentí súper violentada, súper enojada con el señor. Todos lo están defendiendo”.

“Yo manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada uno tiene sus mecanismos de defensa. Lo hacen sentir como si no fuera para tanto, pero sí lo es y por eso lo estoy publicando”, aseguró la víctima de acoso.

“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso, especialmente en esa área. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, expresó tras hablar del desafortunado incidente.