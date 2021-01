Eugenio Derbez se burla de Paty Navidad tras escándalo en Twitter /

Luego de que la cuenta de Twitter de Paty Navidad fuera suspendida por compartir ideas erróneas sobre el COVID-19, surgieron diferentes memes y burlas a través de redes sociales, pero fue la reacción de Eugenio Derbez la que más ha llamado la atención.

El comediante mexicano usó sus plataformas sociales para expresar su opinión tras las restricciones que la empresa aplicó contra la actriz de La fea más bella y Mariana de la noche.

Derbez, fiel a su estilo cómico, hizo un comentario irónico y lleno de humor sobre la situación que vive Patricia Navidad, quien escribió en su cuenta de Twitter que sus familiares se habían superado el coronavirus por ingerir tés de guayaba y aspirinas.

Eugenio usó su creatividad con las palabras para crear una frase sobre la sonada suspensión, la cual ha generado gran polémica desde que ocurrió ayer por la tarde.

Tanto que “El Grinch” intentó acabar con la Navidad... y fue Twitter quien terminó con ella. pic.twitter.com/BG0nDP3aVZ — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) January 9, 2021

“Tanto que ‘El Grinch’ intentó acabar con la Navidad... y fue Twitter quien terminó con ella”, escribió en Twitter el protagonista de No se aceptan devoluciones y La misma luna.

Derbez fue claro al recordar las intenciones del emblemático personaje, pero que fue la empresa quien por fin terminó con las polémicas opiniones de la actriz.

El comentario del patriarca de la familia Derbez pronto acaparó la atención de sus seguidores, quienes hasta ahora han reaccionado de manera diferente y dividida.

A pesar de que el comediante quiso burlarse de lo ocurrido a su colega, los internautas no perdonaron y sí lo atacaron en Twitter.

“Ya se acabó la libertad de expresión”, “Deja de mam*ar Eugenio, ya estás grande”, “Ella solamente decía la verdad... y como dicen la verdad no mata pero incomoda” o “No entres en este juego de desprestigio, sea quien sea hay libertad de expresión”, fueron algunos de los comentarios que recibió Derbez tras su chiste.

La cuenta de Twitter de Patricia Navidad fue suspendida ayer por la tarde, después de haber emitido diversos comentarios sobre la existencia del COVID-19 y teorías de conspiración por varios meses.

Incluso en un encuentro previo con la prensa aseguró que no temía a la censura de Twitter, porque siempre encontraría manera de continuar expresando sus polémicas opiniones, principalmente sobre el coronavirus, el manejo de la pandemia y hasta su apoyo al aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Te puede interesar: ¿"Chicharito" y Sarah Kohan habrían terminado su relación?

“No me da miedo que me cancelen las cuentas porque sabemos quienes las manejan. Sí van a seguir viendo publicaciones de este tipo”, dijo ante la prensa mexicana en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

En este lugar también resaltó el cuidado que han tenido sus seres queridos enfermos con COVID-19. Según Navidad, sus familiares se han curado con tés de guayaba y aspirinas; mientras que los que murieron fue por padecimientos alternos.

La cuenta de Twitter de Patricia Navidad fue suspendida este viernes por la tarde

A pesar de que su cuenta de Twitter fue suspendida, aprovechó su Instagram para continuar con la difusión de sus ideas.

“¡LA MENTIRA NO SE CENSURA, SÓLO LA VERDAD SUFRE DE CENSURA Y NO SE DEBERÍA FESTEJAR! La Censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por si mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera. Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización”, escribió la actriz en su red social.

Acompañó su extenso mensaje con un video de su estancia en el aeropuerto, donde se dejó ver sin cubrebocas y en compañía de su perro chihuahua.