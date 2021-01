Suyen Cortez se va de Canal 13 "con un nudo en la garganta"

Suyen relató que una nueva propuesta de trabajo ha tocado sus puertas. Foto: Facebook

Suyen Cortez, periodista y presentadora muy reconocida en la tv nicaragüense, ha dado un paso que ha sorprendido a propios y extraños: no la veremos más en la pantalla de Viva Nicaragua Canal 13.

Las buenas noticias llegan a la vida de la guapa y carismática presentadora, ya que tras 26 años trabajando en medios de comunicación ha optado por enrumbarse a nuevas aventuras que la harán seguir prosperando.

Hoy deja las instalaciones de un medio que le dio la oportunidad de proyectarse, aprender y sobresalir.

"Aunque ya era una periodista experimentada y con un nombre conocido cuando llegué a Canal 13, me tocó empezar de cero, me enfrenté a una manera distinta de hacer tv, más dinámica, con más entretenimiento", dijo Cortez.

"Me tocó aprender a cantar (nunca lo logré), a hacer bromas en vivo, a provocar controversias que generaran rating; aún sabiendo que no era positivo para mi imagen, acoplarme a una generación de presentadores muy diferentes al formato con el que yo estaba acostumbrada a trabajar. En mis inicios no existían las redes sociales y lograr empoderarme y lograr los miles de seguidores que hoy tengo, me costó muchos sinsabores por los crueles haters", relató.

Nuevos horizontes

Suyen relató que una nueva propuesta de trabajo ha tocado sus puertas. "Los patrocinadores empezaron a llegar uno a uno ofreciendo dinero por anunciar sus productos y servicios, empecé a ganar más dinero por fuera. Y entendí que las redes sociales serían mi futuro, así que decidí estudiar Marketing Digital para comprender cómo funciona el mercadeo y las estadísticas", dijo.

Agregó que llegó un momento en el que no podía lidiar con ambas cosas (televisión y redes) y tuvo que decidir entre lo que ama, su pasión, y lo que le daría un mejor porvenir económico.

"Tengo una red de emprendedores con los que trabajo, además de ser imagen de varias marcas y puedo decir que mis redes sociales son mi nueva empresa. Estoy iniciando y lógicamente el crecimiento será poco a poco. Siempre de la mano de Dios", afirmó.

Se define como una mujer auténtica que nunca se rinde, que ha luchado demasiado para lograr sus metas, que ama a su familia y espera seguir contando con la fidelidad de todos esos que la siguen y le respetan su labor de comunicación.

"Quiero mostrarles ya no a la Suyen Cortez controversial ni polémica sino a la real, a la que representa al más del 50% de las mujeres nicaragüenses que son cabeza de familia, que salen adelante, que se reinventan, que ríen, que lloran, pero jamás se rinden", acotó.

Su despedida

Este pasado 18 de diciembre tomó la decisión más dolorosa de su vida profesional, la cual fue redactar su carta de renuncia.

"La entregué y salí sin despedirme de nadie, con un nudo en la garganta y haciendo un recuento de los momentos maravillosos que viví en Canal 13", afirmó.

Indicó que se despide de sus compañeros diciendo que los ama, los extraña y "a pesar de cualquier inconveniente, les deseo que se enamoren de lo que hacen y se exijan cada día más, sobre todo que nunca se sientan estrellas de tv, sino personas que llegaron ahí con un propósito: informar y entretener, nada más que eso. A José Antonio, Victor, Sadrash con los que compartí más, voy a extrañar la hora del café con pan".

Es así que Suyen cierra un ciclo en la tv y la "farándula nica", porque difícilmente alguien no conozca el nombre de esta periodista y presentadora, cuya pasión, dedicación y soltura dejan un precedente para nuevas generaciones.