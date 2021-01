Repudian en redes el asesinato y violación de Christine Angelica / reportr.world

Los internautas recurrieron a Twitter el lunes 5 de enero por la noche para buscar justicia por la muerte de una asistente de vuelo que supuestamente fue abusada sexualmente mientras celebraba el día de Año Nuevo con amigos en la ciudad de Makati.

Las celebridades criticaron a los sospechosos del asesinato de la asistente de vuelo Christine Angelica Dacera, de 23 años, quien fue encontrada inconsciente en una bañera vacía de una habitación de hotel.

En Twitter, los internautas subieron fotos de los sospechosos en el caso de violación. Tres sospechosos se encuentran ahora bajo custodia policial a partir del 4 de enero, según los informes.

“Nunca es la ropa, nunca las bebidas, nunca la víctima, punto. siempre es, SIEMPRE, culpa del violador. ¡¿Cuántas veces más tenemos que martillar esta casa para que se pegue en sus gruesos cráneos, por favor ??! ??! dijo Kakie Pangilinan, hija de Sharon Cuneta y el senador Kiko Pangilinan.

La estrella de Kapamilya, Bianca Gonzales, dijo: La violación ocurre por culpa de violadores, no porque alguien "lo haya pedido".

El influencer de las redes sociales Kerwin King comentó: “La violación ocurre por culpa de los violadores. Deja de avergonzar y culpar a las mujeres por usar lo que quieren. Por ser ellos mismos. No es NO. Estar borracho nunca es una invitación ni una oportunidad para acosar y aprovecharse de alguien. VIOLADORES DE CULPA. NO VÍCTIMAS. #JusticeForChristineDacera “

Dacera nació y se crió en la ciudad de General Santos.

En 2017, Dacera se graduó cum laude en la Universidad de Filipinas (UP) Mindanao Davao City, donde obtuvo su licenciatura en estudios de comunicación y medios. El mismo año, se convirtió en miembro de la Sociedad de Honor de Phi Kappa Phi de la universidad.

En mayo de 2019, comenzó a trabajar como asistente de vuelo para Philippine Airlines. Tuvo su último vuelo como azafata PAL el 28 de diciembre de 2020.

Dacera también fue finalista en el concurso de belleza Mutya ng Davao 2019.