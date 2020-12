Prince Royce habla de convertirse en papá y de su matrimonio

Foto: Agradece la compañía de su esposa Emeraude Toubia/People

Prince Royce tiene muchas razones para celebrar este 2020. Una de ellas es que el cantante de origen dominicano acaba de ganar un récord mundial Guinness por obtener el mayor número de semanas en el #1 del listado Tropical Airplay de Billboard con su canción "Carita de inocente".

"Siendo este un año tan desafiante, no estaba realmente enfocado en los números y lo que estaba sucediendo con mi música, así que cuando mi equipo me llamó para contarme sobre el Récord Guinness, trajo mucha luz a mi vida", dice el artista. "De pequeño miraba el libro de Guinness World Record y jamás imaginé que sería algo que lograría, así que ha sido una sorpresa maravillosa. Me siento honrado y muy agradecido".

También agradece la compañía de su esposa Emeraude Toubia, especialmente durante este año lleno de retos. "Ha sido una montaña rusa para todos", dice sobre el 2020. Vencer el coronavirus es algo que agradece infinitamente. "Fue algo que me abrió los ojos, me hizo ver las cosas de una manera diferente", admite sobre esa crisis de salud. "La cuarentena ha sido un momento para realmente apoyarnos en nuestras metas personales y profesionales", añade sobre su esposa. Tener hijos con la actriz de ascendencia mexicana y libanesa es algo que lo ilusiona. "Es algo que definitivamente quiero hacer", dice sobre convertirse en papá. "No sé cuando será, pero creo que es algo que definitivamente ha estado en nuestras mentes".

Planes de Navidad

Durante esta etapa de aislamiento, grabar videos en TikTok, preparar tragos en su cocina, jugar videojuegos y hacer ejercicio en el gimnasio de su casa lo mantuvo entretenido. "Pasé mucho tiempo con mi familia, mi padre se ha quedado con nosotros", cuenta. "Voy a pasar la Navidad con la familia de mi esposa en México. He estado trabajando también mucho, grabando desde casa, ha sido un tiempo productivo", añade.

"Quiero pasarla bien, tranquilo, relax, nada loco. Es importante pasarlo en familia", dice sobre esta época festiva. "Vamos a tener muchas barbacoas. Deberíamos sentirnos muy bendecidos de poder pasarla con las personas que queremos, hoy más que nunca", reconoce.

¿Qué no puede faltar en una fiesta de Prince Royce? "Hace falta el sancocho, arroz con habichuelas, aguacate, música y cerveza", cuenta risueño. El intérprete de "Incondicional" tiene este mensaje para sus seguidores: "Espero que se cuiden, que se encuentren bien con sus familias y que el próximo año todas esas metas que tenemos se cumplan".