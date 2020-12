Foto: Yuri levantó polémica y fue tachada de machista/Referencia

Yuri provocó la polémica en redes sociales donde recibió el rechazo de gran cantidad de cibernautas al hacerse viral un video donde aparece la cantante en una reunión, donde aseguró estar en contra de los movimientos feministas, pero lo que más dio de qué hablar es que aconsejó a las mujeres diciendo que “calladitas se ven más bonitas”.

Y es que un usuario de Twitter compartió un clip de escasos 20 segundos donde se le ve a la cantante veracruzana atrás de un estrado en lo que parece ser una conferencia, expresando que está en contra de las protestas feministas que se han llevado a cabo en las calles de la Ciudad de México, y señaló que a pesar de que se le ha criticado por su posicionamiento al respecto, a ella “le vale”.

“El feminismo a mí no me gusta y me han criticado , (dicen) ‘¡Ay, Yuri!’, ¡me vale!”, se le oye decir a la intérprete de Detrás de mi ventana en la grabación, donde cuestionó las pintas que realizan los diversos colectivos feministas y los destrozos vinculados a los grupos durante las manifestaciones, asegurando que “no sirven de nada”.

Y es que fue esa última frase con la que refuerza la sumisión de las mujeres lo que provocó el desacuerdo de los usuarios en redes sociales, quienes colocaron el clip en los marcadores de tendencias, siendo duramente atacada y calificada como machista.

Diversas reacciones

El video donde no se aclara en qué evento fue grabado, se ha vuelto tendencia y así lo compartió inicialmente el usuario @AlexMurillo: “Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones aún podría vivir de la música y no siendo relleno en programas de Televisa”

Por su parte, la famosa cantante no ha emitido ninguna declaración al respecto, pero sus palabras ya han desatado diversas reacciones, en su mayoría negativas, por parte de los usuarios y mujeres que no están de acuerdo con su postura