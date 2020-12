El ex de la mamá de Neymar fue apuñalado en México / Milenio

Neymar y el PSG se juegan este martes su futuro en la Champions League, pero este no es el único motivo por le que se habla del crack brasileño.

Y es que en las últimas horas ha vuelto a ser noticia Tiago Ramos. El joven, que se hizo famoso por su relación con la madre del delantero del PSG, ha denunciado en su cuenta de Instagram un ataque sufrido durante una pelea en un restaurante de Cancún (México)

“Llegué al restaurante y pedí un plato de carne, no sé qué pasó, no hice nada, pero no me dejaron quedarme”, explicó.

Tiago, que mostró su rostro ensangrentado y algunos moretones, aseguró que fue golpeado por dos hombres y un tercero lo golpeó con un cuchillo en la espalda.

“Esto no quedará así. Tengo el número de los que hicieron esto y me voy de México. Pero volveré“ sentenció.

Recordamos que hace unos meses, la Policía brasileña investigó el supuesto accidente doméstico que ocurrió con Tiago Ramos, quien resultó herido tras una discusión con Nadine Gonçalves, la madre de Neymar.

Según los informes policiales, la pareja, explicó que se trató de un "accidente doméstico", después de la discusión, cuando Tiago le dio puñetazos a una de las ventanas del apartamento, teniendo que acudir al hospital, donde recibió 12 puntos de sutura por las heridas provocadas.