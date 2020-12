Julio César Chávez habla de la rehabilitación de Rafael Amaya / MamasLatinas.com

Después de la sorpresiva reaparición del actor Rafael Amaya , Julio César Chávez, quien reveló que el protagonista de El señor de los cielos estuvo ingresado en una de sus clínicas de rehabilitación en la lucha contra las adicciones, habló brevemente sobre el difícil proceso que vivió Amaya.

El boxeador fue captado por las cámaras de Ventaneando, a su llegada a la inauguración de una tienda de tecnología en Monterrey, ahí fue cuestionado por las imágenes que hace unos días le dieron la vuelta a las redes, en donde aparece en compañía de Rafael.

“Afortunadamente, gracias a Dios hemos ayudado a mucha gente, no nada más a Rafael Amaya, que gracias a Dios ahorita está muy bien, vamos a hacer una conferencia de prensa donde él va a estar presente y nos va a compartir su testimonio de vida y va a decir cómo lo tratamos ahí en la clínica”, dijo Julio César.

Del mismo modo, compartió que reconoce el valor del actor por tomar ‘el camino de la recuperación’ y dejo entrever el mal estado en que llegó a solicitar su ingreso a sus centros de rehabilitación.

“Lo más importante es que él está bien ahorita, y que eligió tomar el camino de la recuperación, de la desintoxicación, eso es lo más importante para él, como todos llegamos a una clínica, llegamos destrozados, no queriendo nada, solamente la adicción, pero en su momento Rafael va platicar con todos los medios”, dijo.

Recientemente Rafael Amaya describió el infierno que vivió debido a los serios problemas de adicciones que llegó a padecer.

"Básicamente perdí muchas cosas; mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo… No quería ningún tipo de compromiso con nada ni nadie. Estaba resentido por cosas muy personales y poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas”, relató en entrevista con People.

Te puede interesar: Regina Blandón presume su cuerpazo con un coqueto traje de baño

En dicha entrevista, el actor señaló que fueron sus allegados quienes lo citaron en Culiacán para ingresarlo a una de las clínicas del boxeador, en donde recibió la ayuda que reconoce fue una salvación.

"Tuve ese problema y soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades, los excesos, viví una vida de excesos. Y si no hubiera sido por mis compañeros y la clínica, no hubiera podido salir adelante", dijo en referencia al centro de rehabilitación, propiedad de Chávez.

El actor aseguró que ahora se encuentra en un buen momento y listo para hablar abiertamente del ‘fondo’ que tocó mientras se encontraba desaparecido, agregó que la fama que llegó a tener después de El señor de los cielos, afectó su percepción, pero agradece haber retomado el control de su vida.

“Sí me afectó un poco la fama, la verdad, pero ahora ya empiezo con el pie derecho y con todos estos ángeles. No quiero volver a perder el amor que se me ha brindado y la fe que tengo ahorita. Hoy siento que tengo el control de mi vida en mis manos, tengo la paz en mis manos. Soy algo nuevo, volví a nacer”, aseguró.