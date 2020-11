Kalimba revela que contrajo Covid-19 con una foto en cama

Foto:Kalimba revela que contrajo de Covid-19 con una foto en cama/ Referencia

El cantante mexicano Kalimba se suma a la lista de artistas que contrajeron la COVID-19. El actor reapareció en su cuenta de Instagram para revelar su estado de salud junto a su mascota.

Con los ojos cerrados, sin camisa y echado en su cama, compartió una imagen en sus redes sociales y aseguró que el virus “no es mortal”.

Te puede interesar: Pepe Aguilar y su hija Angela, reaccionan a la muerte de Doña Flor Silvestre

“Su servilleta con COVID y sir kobe (su mascota) que no se mueve de mi lado aún in this thing. Covid is real. Not lethal (No es letal)”, se lee en su publicación.

Los fanáticos del integrante de OV7 quedaron impresionados con este mensaje, ya que muchas personas han fallecido por esta enfermedad y se mostraron en contra de las declaraciones de artista.

Hace diez años, Kalimba fue acusado de haber abusado sexualmente de una joven por lo que pasó un tiempo en prisión. Después de tanto tiempo, el cantante mexicano ha optado por contar su verdad en un libro donde asegura que habrá evidencia que demostrará su inocencia.

Contar la verdad

Cabe resaltar que hace unas semanas, Alberto Woolrich, su abogado, contó que el juez Alberto Woolrich le pidió un millón de dólares a su patrocinado para que agilice las cosas y salga de prisión.

Por ese motivo, Kalimba decidió dar una conferencia de prensa para hablar sobre lo que pasó en la cárcel: “Lo necesitaba en corazón. Quedarte algo guardado durante diez años es horrible. Se te acumula”, comentó.

“La verdad siento que la gente se quedó con una idea de lo que pasó, yo quería decir ‘no, esto es lo que de verdad pasó’”, dijo a los periodistas. Asimismo, afirmó que en el libro que está escribiendo lo publicará cuando se sienta listo.