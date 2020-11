J Balvin habla abiertamente sobre su depresión en redes sociales

Aunque se vea de color muchas veces está oscuro por dentro, pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad, no tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, se lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen.

