Marlene Favela habla del caso de Eleazar: “Está donde se lo merece” / E! Online

A su salida de Televisa San Ángel, la actriz Marlene Favela fue muy clara con la prensa sobre lo que piensa del caso Eleazar “N”. Para la famosa, su colega “está donde se merece estar”.

En declaraciones de la actriz de ‘El Señor de los Cielos’, retomadas por el periodista Eden Dorantes, la famosa insistió en que “la violencia no se debe permitir ni de los hombres a las mujeres ni de las mujeres hacia los hombres” y dijo que “la persona que cometa un error lo tiene que pagar”.

Marlene Favela también dijo que no conoce personalmente al actor; “sé quien es, pero nunca he trabajado con él”, pero espera que el caso de Tefi Valenzuela sirva a otras chicas de su edad; “esto es bueno de que esta niña sea un ejemplo para que otras chicas de su edad lo vean y puedan denunciar”.

La famosa también fue enfática en expresar que está en contra de cualquier tipo de violencia aunque aseguró que ella no ha vivido una experiencia así en su vida personal; “he sido una mujer muy afortunada y nunca he vivido una cosa similar, sin embargo uno nunca está exento. La violencia no sólo es física, hay violencia verbal pero yo no he sufrido de eso y si hubiera sufrido yo creo que yo sí hubiera levantado la voz con mi personalidad, yo sí lo hubiera dicho”.

Te puede interesar: "Sufrí maltrato físico, sicológico y verbal", el testimonio de una ex de Eleazar

Y es que para la actriz de ‘Mujeres Engañadas’, “en el momento en que tú alzas la voz de algo así, evitas que esto se repita en otras personas”.

ELEAZAR GÓMEZ SE QUEDA EN LA CÁRCEL

Un juez del @PJCDMX ordenó dejar en prisión al actor @EleazarGomez33

Tras horas de audiencia, la @FiscaliaCDMX logró q el juez lo vinculara a proceso y lo mantuviera encerrado.

Así lo arrestó la @SSC_CDMX acusado de GOLPEAR a su novia. pic.twitter.com/ZtxiW5Mj38 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 7, 2020

Por ello, insistió en que Eleazar “N” deberá pagar por lo que hizo; “a lo mejor tuvo un momento, pero no es justificable, está mal y una persona que hace mal tiene que pagar por los errores que comete”.

La famosa mexicana también se pronunció sobre la importancia del respeto mutuo en las relaciones humanas; “creo en el respeto de ambos. Luego hay marchas feministas donde van y se quieren pelear con los hombres, no, yo creo que el respeto de la sociedad tiene que ser mutuo. No debemos permitir ni las faltas de respeto verbales mucho menos las físicas”.