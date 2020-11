Primeras declaraciones de la esposa de Chyno acerca de su enfermedad

Foto: Después de agradecer todos los mensajes recibidos, reveló que “realmente fue un año duro desde que todo comenzó”.

Hoy se supo que el cantante Chyno Miranda acaba de regresar a casa después de que una misteriosa enfermedad le tuviera ingresado durante cuatro semanas en el hospital. Después de sufrir “mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento” en sus extremidades, llegó “hasta un punto que no pudo caminar más”, aseguró un comunicado de sus representantes.

Te puede interesar: Chyno Miranda lucha contra enfermedad con la que no puede caminar

Su esposa, Natasha Araos, se asomó a las redes para mostrar su enorme felicidad al volver a tener a su marido bajo el mismo techo:

“No saben lo feliz que estoy de tenerlo ya por fin en casa, de verdad que esto es una bendición. Hace dos, tres días que me dijeron que venía a casa. Fue una alegría tan grande enterarme de que ya estaba listo, porque de verdad no era lo mismo ir para el hospital, visitarlo, transmitirle todo mi positivismo, toda mi energía para que él sintiera esa fortaleza”, confesó.

“Gracias a Dios, mi parte emocional está como un roble y yo todos los días le estaba diciendo: vamos a salir de esto, tú eres más grande que esta situación, y vamos a aprender, porque la vida manda cosas y la sincronía es perfecta para nuestra evolución, si a ti te tocó para aprender algo, a mí también porque soy tu esposa, así que vamos p’alante”, relató.

Recuperación

“Realmente aquí en casa sé que se va a recuperar al mil por ciento porque va a recibir a cantidades industriales la mejor medicina del mundo que es el amor. El amor todo lo puede y todo lo gana”, aseguró con una sonrisa.

Después de agradecer todos los mensajes recibidos, reveló que “realmente fue un año duro desde que todo comenzó” y añadió “ha sido fuerte, no fue fácil, pero bueno…”, dijo alzando el puño en señal de victoria.

Foto: Después de agradecer todos los mensajes recibidos, reveló que “realmente fue un año duro desde que todo comenzó”.

Después de recordar lo importante que es ver en la vida el vaso medio lleno para salir delante de las dificultades, dijo que más adelante el mismo Chyno dará más detalles de su enfermedad: “Él lo quiso mantener en privado, es su salud, se lo respetamos, así me lo pidió y a su equipo también, que nadie se enterara, que él quería ese momento para él, para su recuperación y así fue”.

Y una lección para todos: “El Instagram no muestra lo que quiere mostrar. La pequeña partecita que mostramos en el Instagram no quiere decir que sean nuestras 24 horas del día así que, tómenlo en cuenta”, dijo para finalizar.