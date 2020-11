Salma Hayek dejó claro que está harta de las pruebas de COVID-19

Today I was inspired to find a #tbt where I was wearing blue. I hope this time it’s good luck. 💙 Hoy me inspiré a poner un #tbt donde estoy vestida de azul. Espero que esta vez traiga buena suerte. 💙

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Nov 5, 2020 at 11:12am PST