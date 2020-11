Belinda celebró el cumpleaños de su suegra, Cristy Nodal

La gente habla, la gente dice, al fin esto es real y esto es mi familia! Gracias por los que están conmigo en este día tan importante! Gracias mi bebé @belindapop ❤️ el mejor cumpleaños!!!

A post shared by Silvia Cristina Nodal Jimenez (@cristy_nodal) on Nov 6, 2020 at 12:47am PST