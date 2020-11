Johnny Depp renuncia a su papel de Grindelwald en la saga “Animales fantásticos”

Warner Bros también envió un comunicado oficial en el que agradeció públicamente su trabajo Foto: Referencia

El actor Johnny Depp confirmó su salida de la saga “Animales Fantásticos” a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo con la comunicación, Warner Bros. le pidió que abandonara la saga, que se encuentra en rodaje de su tercera entrega, y en la que Depp interpreta a Gellert Grindelwald, el antagonista principal.

El actor comentó que “ha respetado y aceptado esa petición” de dejar su papel en la saga proveniente del mundo de Harry Potter. En el comunicado se deja claro que la petición de Warner Bros. fue el principal motivo por el que Depp decidió abandonar la producción.

En su comunicado, Depp también comenta que apelará la decisión del juez en su demanda de difamación contra The Sun.

Lee también: Khea lanzó el remix de “Ayer me llamó mi ex” junto a Natti Natasha, Prince Royce y Lenny Santos

“A raíz de los eventos recientes, me gustaría hacer este corto comunicado: Primero, querría agradecer a todo el mundo que me ha dado su apoyo y lealtad. Me han conmovido y emocionado todos sus mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días. […] Finalmente, quisiera decir esto. El juicio surrealista del tribunal de Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad y confirmar que planeo apelar. Mi resolución se mantiene fuerte y pretendo probar que los alegatos contra mí son falsos. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento en el tiempo. Gracias por leer”, escribió.

Warner Bros se pronuncia

Warner Bros también envió un comunicado oficial en el que agradeció públicamente su trabajo “hasta hoy” y anunció que la tercera entrega de la saga retrasará su estreno hasta 2022.

“Johnny Depp abandonará la franquicia 'Animales Fantásticos'. Agradecemos a Johnny Depp su trabajo en las películas hasta hoy. 'Animales Fantásticos 3' está actualmente en producción, y se hará un nuevo casting para el papel de Gellert Grindelwald. La película se lanzará en cines en todo el mundo en verano de 2022”, escribieron.