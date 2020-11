Mamá de Andy Escalona podría haber presentido su muerte

Foto: Andy Escalona y su mamá/IG.

El mundo artístico sigue conmocionado ante el repentino fallecimiento de la mamá de Andy Escalona, Magda Rodríguez, famosa productora de televisión y muy querida por la gente del entretenimiento. Así le despidió su famosa hija en las redes después de conocer su impredecible muerte:

“¡No sé cómo voy a vivir sin ti! ¡Fuiste! ¡Eres! Serás lo mejor de mi vida…”, escribió la artista lamentando su pérdida.

Hoy Andrea Escalona realizó sus primeras declaraciones públicas: “Todavía estoy en shock, no lo puedo creer, no sé cuándo me va a caer el 20…”, explicó la actriz y conductora en una improvisada rueda de prensa junto a su tía.

Después de agradecer todas las muestras de cariño, una reportera le preguntó si su mamá, quien primero le pidió que fuera a dormir esa noche con ella y después le canceló, podría haber presentido su muerte:

“El sábado hicimos una terapia juntas de energía, a mí me dio energía, yo le di energía, y me dijo, “¿sabes qué, nena? El viernes sí me sentía mal” y yo le dije, “¿pero ahorita ya bien?” Y me dijo: “no, bien”.

“Lo único que sí me brincó es que me haya dicho que no me quedara a dormir con ella el sábado, después de El Tenorio, porque… No sé, ¡se me hizo muy raro! Ella siempre quería que yo me fuera a dormir a su casa” y aseguró que siempre le daba ilusión que lo hiciera después de que dejaran de vivir juntas.

Su último mensaje

“Entonces, cuando me canceló, yo dije bueno, se debe sentir mal, no sé, no lo sé…”, explicó visiblemente confundida.

En cuanto a cuál fue el último mensaje que le había enviado su mamá, Andy contestó risueña: “Chismeando de las nominaciones de Tv y Novelas”. Al ver que la mañana siguiente su mamá no le contestaba, ella pidió a la persona que trabajaba en la casa que le fuera a despertar y ahí fue que se dieron cuenta que había fallecido.