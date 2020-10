Hermana de Yolanda Andrade habla sobre el deceso de su medio hermano

Hermana de Yolanda Andrade habla sobre el deceso de su hermano /

Hace un par de horas, se dio a conocer que Rolando Andrade Almada, el hermano menor de Yolanda Andrade murió a los 38 años de edad en una casa de Culiacán, Sinaloa, donde fue encontrado su cuerpo.

Ante la información, su hermana Marilé, quien también es conductora, rompió el silencio y aclaró que se trata de un medio hermano de nombre Rolando, con el que no tenían ninguna clase de comunicación.

En entrevista con un programa matutino, la conductora y cantante destacó que lamentan mucho la situación por la que atraviesa la familia de Rolando, pero que en realidad no existía ninguna relación entre ellos.

“En whatsapp me llegó la noticia. La verdad es que sí me gustaría aclarar que es medio hermano, que lamentamos muchísimo la pérdida, nuestras condolencias a su familia. Obviamente esto es una noticia que impacta a todos; sin embargo, aclarar que nosotros no teníamos relación con él, yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana para nada, de cualquier manera, mandamos nuestras condolencias para su familia”, indicó.

La hermana de la conductora de ‘Montse & Joe’ aclaró que se creó una confusión tanto en medios de comunicación como en redes sociales, ya que ellas también tienen un hermano de nombre Rolando, por lo que pidió que se aclare que el fallecido no es su ser querido.

“Yo tengo un hermano, de madre y padre, que también se llama Rolando, entonces me han llegado muchísimos mensajes dándome las condolencias de mi hermano Rolando y hasta sus fotos ya están circulando en redes sociales, está la imagen de mi hermano y me duele también por sus hijos, su familia, y está confusión es tremenda. Nosotros somos Andrade Gómez, ellos son Andrade Almada. Ellos creo son otros tres hermanos y no tenemos nada de relación, nunca tuvimos una cercanía, ni con él ni con sus hermanos”, precisó Marilé Andrade.

También destacó que ni ella ni Yolanda Andrade viajarán a Culiacán, Sinaloa, para participar en los servicios fúnebres de su medio hermano. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de la muerte.

“No (viajaremos a los servicios fúnebres), ni siquiera de llamarles y darles el pésame, por este medio lo hago. Abrazo desde acá y no tiene ningún sentido acercarnos”, detalló.