¡Encantadora! Abril Duarte se une a la familia de Hora Nick en TN8

Es increíble como pasó rápido todo el concurso, este día fué uno de los mejores en mi vida y todavía faltan muchas cosas más🥰. Ahh y vean @_alondraleyton y yo somos así siempre, estoy realmente feliz de pasar más tiempo con mi hermanita ya que estoy en Hora Nick❤️ jajaja lo tenía bien guardado🤭🤭🤭 #missteen #horanicktn8

A post shared by Abril Duarte (@abrilduarte.of) on Oct 26, 2020 at 6:30pm PDT