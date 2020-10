Cecilia Galliano enfrenta rumores de un romance con marido de otra actriz

Foto: Cecilia Galliano tomó con humor la situación/People

Hace unos días surgió el rumor de que Cecilia Galliano mantiene una relación sentimental con Leonardo de Lozanne, quien es esposo de Sandra Echeverría. La primera no dudó en enfrentar los rumores.

“No, están totalmente pérdidos”, aclaró Galliano a los medios de comunicación. “Ni lo conozco [a Leonardo de Lozanne]”.

Si bien no entendía de dónde surgió el rumor, algunos representantes de la prensa aseguraron que la vieron con el exvocalista del grupo mexicano Fobia y entonces entendió que se trata de una confusión porque tiene un amigo que se le parece. Así, diciendo en tono de broma: “Sandrita, yo te adoro, pero creo que encontré tu media naranja”, mostró una imagen en la que está con dicha persona advirtiendo: “Miren, pasé el cumpleaños con Lozanne”.

Críticas

Laura Zapata se pronunció ante la supuesta traición del cantante y lo criticó por engañar a su cónyuge ahora que sufre de COVID-19. La conductora advirtió que expresar una opinión sin tener todos los elementos es muy delicado e invitó a la hermana de Thalía a investigar bien antes de opinar con un mensaje claro y directo.

“¡Laura, por favor! Aparte de que me conoce, la quiero. Trabajamos juntas”, advirtió. “Laura no sé si ya te estás quedando ciega o qué, pero antes de tirar una información así, en la que es un hombre casado, del cual respeto a su familia, conozco a su mujer, tienes que checar. No es Leonardo, Laura. No seas chismosa”.

Cecilia Galliano tomó con humor la situación y aseguró que “se ve que me quieren buscar un novio y está bien chicos”.