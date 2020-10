Pescan gigantesca mantarraya de 750 kilos en la India

Foto: Los lugareños se congregaron en torno al animal, sorprendidos por su gran tamaño/Referencia.

Un pescador del estado indio de Karnataka capturó accidentalmente una mantarraya gigantesca de 750 kilos de peso, informa The Siasat Daily.

Subhash Ceylon pescó el animal el pasado 22 de octubre, cuando se adentraba en las profundidades del mar en Mangalore, lejos del puerto de Malpe. Al regresar a la orilla, tuvo que alquilar una grúa para colocar el animal en el balde de una camioneta.

Los lugareños se congregaron en torno al animal, sorprendidos por su gran tamaño. Las imágenes y videos de la enorme mantarraya se volvieron virales en las redes sociales.

Giant Manta Ray weighing 750 kg caught by fishermen off #Karnataka's coast pic.twitter.com/QM2LgJIQnZ — India Ahead News (@IndiaAheadNews) October 22, 2020

Otra captura

Ceylon, que también capturó una segunda mantarraya de 250 kilos, asegura que fue imposible devolver a los animales al mar, como suelen hacer los pescadores, porque se enredaron en las redes y murieron.

"Lo vendí a 40 rupias por kilogramo (54 centavos de dólar), y aunque obtuve ganancia, no fue tan lucrativo como si hubiera capturado un pez pequeño, que me habría traído no menos de 300 rupias por kilogramo (4 dólares), lamentó el pescador.